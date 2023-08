Nemate otvarač za limenke? Bez brige - ovaj trik uvijek pali!

Nijedan kuhinjski ormarić ne bi bio potpun bez nekoliko konzervi hrane za hitne slučajeve, savršenih za večeri kada želite nešto lagano i brzo. Naravno, to može biti lakše reći nego učiniti u trenucima kada jednostavno ne možete pronaći svoj otvarač za konzerve. No, jedan stručnjak za trikove otkrio kako još uvijek možete otvoriti svoju omiljenu limenku špageta koristeći samo - žlicu, piše Mirror.

Ovo bi naravno moglo biti vrlo korisno u slučaju nužde ili tijekom kampiranja, ali morate biti izuzetno oprezni kada je u pitanju "oštar i nazubljen rub" limenke. U korisnom videu na YouTubeu, vloger @DaveHax pokazao je kako je mogao otvoriti limenku kukuruza šećerca tako što je "lijepo i čvrsto" uhvatio običnu desertnu žlicu u dlan, prije nego što je uhvatio limenku "i trljao žlicu natrag i naprijed dok gurate prema dolje, lijepo i jako, da napravite utor" na jednoj strani.

U videu koji je prikupio više od 49.000 'lajkova', DaveHax je savjetovao: "Nastavite, i trebali biste probušiti rupu, točno kroz vrh." Pokazujući gledateljima odrezani vrh, pametni korisnik ih je zatim uputio da rubom žlice polako zarežu poklopac, preklapajući ga kad stignete dovoljno daleko.

Nastavio je s oprezom: "Naravno, otvaranje limenke poput ove stvara jako oštar i nazubljen rub tako da morate biti jako oprezni. Ako ćete to probati, morate biti oprezni i mogli biste razmotriti nošenje zaštitnih rukavica."

Jedan impresionirani pratitelj komentirao je: "Nevjerojatno, ovaj trik zapravo funkcionira. Kampirao sam s četiri prijatelja i večerali smo nešto konzervirane hrane, ali bez otvarača za konzerve. Bile su to prave konzerve, ne kao one u ovom videu, ali rekao sam da ću otvoriti limenke žlicom, i nevjerojatno, uspio sam to učiniti. Za to je potrebno dosta truda, ali glad je prekrasan motivator!" Drugi je napisao: "Mogao bih samo početi plakati. Spasio si mi noć. Glup dan na poslu i zaboravio sam da mi je puknuo otvarač za konzerve. Većina onoga što želim napraviti od sendviča s mesnim okruglicama je u konzervi (umak i mješavina rajčice/paprike narezane na kockice). Hvala ti puno. Koliko god ovo bilo tužno, spasio si mi noć."

