Nekada su imali 'najružniju kuću u ulici', a sada su svi oduševljeni: 'Jeste li je srušili pa izgradili novu?'

Joanne Lewis iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrila je kako je nekada imala ‘najružniju kuću u ulici’, ali nakon tri godine preuređenja, njezina kuća pretvorila se u pravu kuću iz snova. Ova odlična transformacija kuće mnoge je oduševila, ali i mnogi se pitaju je li ovo stvarno ista kuća ili je sagrađena nova, prenosi The Sun.

Ova majka dvoje djece i njezin partner kupili su kuću 2017. godine, ali otkrili su kao je bila ‘naopačke’, s kupaonicom i spavaćim sobama u prizemlju te kuhinjom i dnevnim boravku na katu. Stoga su krenuli s renovacijama kako bi nešto klasičniji raspored soba, a cijeli proces Joanne je objavila na društvenim mrežama.

Wasn’t expecting this to reach so many people. It’s still unfinished but I’ll start from the beginning;



It was an upside down house. Bathroom and 1 bedroom. We took the wall down between the two and added an extension into the garden. Which is now the kitchen pic.twitter.com/OYa7gfyl9j