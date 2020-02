Ne mogu se dogovoriti je li pas ili mačka: Na društvenim mrežama vodi se rasprava oko presmiješnog ljubimca

Postoji vječno pitanje jesu li bolje mačke ili psi na koje je svaka osoba barem jednom odgovorila. Iako će većina ljudi reći što preferiraju, nekolicina ih voli oboje, ali sada ima jedno malo štene koje spaja oba svijetova.

Upoznajte Finleya, psa koji je oduševio internet svojom frizurom koja podsjeća na rock zvijezde:

Dúi je oduševio ljude na internetu i brzo posato jako popularan, samo zbog toga što je nevjerojatno sladak. Korisnici Reddita pokušavali su pogoditi kojoj vrsti pripada. Neki su mislili da je mješanac korgija i hmonga, vijetnamske vrste, dok su se drugi šalili da je mješanac korgija i britanske kratkodlake mačke.

Foto: Privatna arhiva

Njegovi vlasnici za britanski metro.co.uk otrkili su koje je zapravo vrste, a on je mješanac vrste specifične za Vijetnam i vrste Dingo. Dúi, koji sada ima dva i pol mjeseca, kupljen je u planinskoj provinciji te zbog toga njegov vlasnik Tuan vjeruje da ima genetsku mutaciju. Ime Dúi dobio je iz šale jer prevedeno znači bamboo štakor, ali on je daleko od štetočine.

"On je sretan i veseli pas, voli se igrati s drugim psima, čak i velikim psima, a i užasno je drag s ljudima. Samo je pet dana prošlo otkad smo napravili stranicu obožavatelja, a već ima 40 000 pratitelja, kako iz Vijetnama, tako i iz cijelog svijeta", rekao je Tuan. Zbog svog izgleda i osobnosti, korisnici na Internetu zaključili su da je on savršen ljubimac za one koji se ne mogu odlučiti između psa ili mačke.

