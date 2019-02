Ne mogu prestati misliti na bivšeg koji je u zatvoru, iako imam novog boljeg dečka...

Deidre odgovara na ljubavne probleme u svojoj kolumni na The Sunu.

"Moj bivši je u zatvoru i to ne prvi puta, a ja stalno razmišljam o njemu. Bili smo skupa četiri godine. On ima 32 godine, a ja 29. Sve je bilo divno na početku. No uvijek bi postalo nasilno kad bi bili pijani."

Djevojka koja se požalila kolumnistici sada ima novog muškarca u životu.

"Moj novi dečko ima 28 godina. On je toliko divan i umirio je moj život. On ne zna da se ja i dalje čujem sa svojim bivšim i da razgovaramo telefonom svaki dan. Bivši mi govori da mu jako nedostajem, a i on meni. Novi dečko primijetio je da nešto ne valja sa mnom, i stalno me ispituje je li sve u redu. Zašto ne mogu zaboraviti bivšeg?"

Deidre odgovara: "Jeste li navikli na život s puno drame i stresa? Teško je živjeti tako no ipak daje vam adrenalin i neki dobar osjećaj. Recite svom bivšem dečku da niste dobri jedno za drugo. Prestanite razgovarati s njim svaki dan i usredotočite se na svoju novu vezu s boljim muškarcem."

