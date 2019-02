I dalje volim svoju suprugu iako me vara, trebam li ostati s njom?

Svoje je bračne probleme podijelio s kolumnisticom magazina The Sun, Deidre.

"I dalje volim svoju suprugu iako me vara. Prevarila me prije tri godine. Sve mi je priznala nakon što sam vidio poruku na njenom mobitelu koju joj je poslao ljubavnik. Žena od tog muškarca na kraju me kontaktirala i ponudila seks kao osvetu za ono što su nam učinili, no odbio sam", objašnjava.

Čak je i njihova kćer ulovila majku kako se dopisuje s drugim muškarcem.

"Poludio sam, ali sam joj oprostio i čak smo obnovili zavjete. Moja se supruga sada odselila i živi u unajmljenom jeftinom stanu u gradu, ali i dalje želi seks sa mnom. Rekao sam da joj treba psihoterapija. Trebam li ponovno biti s njom?"

Deidre odgovara: "Zbog seksa s vama ponovno se osjeća poželjnom i ne čini mi se kako želi biti s vama u braku ili da riješite probleme koji su je naveli da vas prevari. Prestanite sa seksom i idite na bračnu terapiju zajedno kako biste odlučili hoćete li ostati u braku ili prekinuti zauvijek."

