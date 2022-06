'Ne mogu prijeći preko suprugove afere i osjećam se kao da cijelo vrijeme lažem'

– Moj muž od 11 godina imao je dvomjesečnu vezu s drugom ženom. Iskreno nisam to očekivala i jako me pogodilo, mislila sam da smo sretni. Uvijek mi je govorio da je sretan i da voli naš zajednički život – napisala je jedna žena za Mirror.

Afera je izašla na vidjelo kada mu je ljubavnica zaprijetila da će reći ljudima. Ne može objasniti zašto je to učinio, što njoj ne pomaže u oprostu. Nikad nije imala puno samopouzdanja, a sada ga nikako nema. To se dogodilo prije otprilike 12 mjeseci i poslije je otišla na savjetovanje kako bi to pokušala preboljeti, ali njezin muž kaže da ako nastave razgovarati o tome nikada neće krenuti dalje.

– Jednostavno to ne mogu izbaciti iz glave ili srca. Stvari među nama su potpuno iste kao i prije nego što je imao aferu, osim što me jako povrijedila. Žao mi je što ga nisam izbacila kad se to dogodilo, ali bila sam toliko usredotočena na popravljanje stvari. Sada mislim da bismo se razišli, dalo bi mi vremena da shvatim kako se osjećam, a ne da želim vratiti stvari na pravi put. Još uvijek imamo seks i govorimo jedno drugom da se volimo, ali srce mi je slomljeno – nastavila je.

– Nije kasno za tu pauzu. Recite svom mužu da znate da ne želi razgovarati o tome, vjerojatno zato što se bori s krivnjom, ali vam treba vremena da prihvatite situaciju. Povjerenje je velika stvar i ne govoreći zašto je imao aferu ne pomaže da se to povjerenje obnovi. Možda je njegov ego bio polaskan, možda je imao trenutak ludila, ali barem to treba reći kako bi vam pomogao da shvatite i nastavite dalje – odgovorila joj je Coleen Nolan.

