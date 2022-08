'Našalila sam se da želim dijete i sada suprug inzistira na korištenju prezervativa: Seks je postao grozan'

- Suprug i ja imamo troje djece, a ja sam se jedne večeri nakon nekoliko pića našalila da bih voljela imati još jedno dijete da upotpunimo obitelj. Nikada nije izgledao tako uplašen, a onda mi je rekao da mu je dovoljno teško nositi se s ovo troje koje imamo. Složila sam se s njim i rekla mu da sam se šalila, no nije djelovao uvjeren u to - napisala je jedna žena za Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Sada je počeo inzistirati na nošenju prezervativa, iako ona koristi kontracepcijske pilule, samo kako bi bio siguran da nema nikakvih nezgoda. Žena tvrdi da im se seks od tada pokvario i da uopće više ne uživa u njemu, a čini joj se da se tako osjeća i njezin suprug.

- Nismo koristili prezervative od vremena kada još nismo niti bili u braku i on više ne zna kako ih staviti, nego se neko vrijeme muči s tim i onda nas trenutak već i prođe. Nije seksi i sve me više iritira njegova paranoja. Nikada ga ne bih na prijevaru navela na još jednu trudnoću, ali on mi očito ne vjeruje. Ne znam kako to popraviti - nastavila je.

- Vrlo je jasno da on ne želi još jedno dijete i možda je više zabrinut da ćete zaboraviti uzeti pilulu, pa se želi zaštititi na sve moguće načine. Ne bi bio sretan zbog još jednog djeteta i to bi opteretilo vašu vezu. Mislim da biste mu trebali reći da razmisli o vazektomiji ako vam ne vjeruje, pogotovo s obzirom da vam to uništava seksualni život. To će mu dokazati da se slažete s njim. Mislim da je važno da budete iskreni jedno prema drugome o ovoj temi, što je on i bio. Sigurna sam da jako voli vašu djecu, ali u redu je priznati da je roditeljstvo težak posao i da vam kao paru ne ostavlja puno vremena - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Majka (32) ima 12-ero djece: 'Bila sam trudna četiri godine za redom!'