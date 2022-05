Naručila je haljinu od 2300 kuna, a ono što je došlo nasmijalo mnoge: 'To ide na tijelo?!'

Naručivanje odjeće putem interneta uvijek je kockanje – jer nikad ne znate što će vam stvarno doći, no kada kupite haljinu i potrošite mnogo novca, vjerojatno očekujete da će stići odjevni predmet barem sličan onom na fotografijama online.

Jedna je zaljubljenica u modu tako preko intereta naručila crnu haljinu brenda Rui za 254 funte, odnosno oko 2300 kuna, piše The Sun, no ono što joj je stiglo na kućnu adresu bilo je; premda nalik haljini iz oglasa; čak nekoliko brojeva premalo.

Foto: Twitter

Detalje svoje neuspjele kupovine je podijelila na Twitteru, a u objavi je napisala "Mislila sam da naručujem haljinu... No čini se da sam potrošila 300 dolara na rukav! Wtf?! Cijena je bila predobra da bi sve 'glatko' prošlo, ali u naslovu piše "hajina" zar ne? Ili ja haluciniram?...”

Foto: Twitter

U opisu pletene haljine stoji naime da ima 'detalj izreza', 'ukras od perli' i 'asimetričan izrez', no ništa se od toga ne vidi na haljini koju je dobila, no ubrzo je shvatila kako je nastao problem. Naime trgovina osim haljina po nešto nižoj cijeni od 156 funti (1400 kuna) prodaje i pletene rukave sličnog izgleda, pa je očito kod njih došlo do zabune.

Objava je brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi su se pitali kako za toliko novaca dobiješ samo - rukav.

"Naručila si haljinu bez rukava, a oni su poslali rukav bez haljine!”, našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bolje se uguraj u taj rukav haljine... 300 dolara?!"

