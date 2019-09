Naručila bodi s popularne stranice i dočekalo je prljavo iznenađenje

Neugodna situacija dogodila se britanskoj studentici koja je s popularne online trgovine Pretty Little Things naručila bodi.

Olivia Freeman ovaj je komad odjeće platila 18 funti i bila je neugodno iznenađena kada je vidjela da je zaštitna naljepnica na preponama pomaknuta.

- Otvorila sam ga i odmah bila prestrašena, jednostavno je odvratno. Zaštitna naljepnica je bila odlijepljena, a na njoj su bile dlake. Očito se radilo o stidnim dlakama jer su bile kratke i crne. Nakon toga ugledala sam i smeđe mrlje koje pokazuju kako je netko probao ovaj bodi bez da se pravilno obrisao- rekla je zgađena djevojka.

Ordered a bodysuit from @OfficialPLT the hygiene label is hardly stuck on. Lovely added extra, pubes and skid marks 🤮🤢 #plt pic.twitter.com/0EiD1xOqOY