Napravio poseban uređaj za baku koja ne može koristiti mobitel kako bi se mogla čuti s obitelji

Manuel Lucio Dallo mladi je softverski inženjer koji je oduševio internet svojom pričom o kreiranju posebnog uređaja za komunikaciju - pogotovo kada je otkrio za koga ga je napravio.



Naime, njegova baka Felisa Romano Martin (96) ima problema sa sluhom i ne može koristiti telefon, a voljela bi se čuti sa svim članovima obitelji i prijateljima koje već dugo ne viđa zbog pandemije. Da baka ne bude žalosna i otuđena, Manuel je zasukao rukave i bacio se na posao.



Napravio je Yayagram - uređaj koji šalje glasovne poruke i ispisuje primljene, a sve je detaljno objasnio uz priložene fotografije na Twitteru.

Hello world! I want to share with you a device I made, its name is "Yayagram", a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7