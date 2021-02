Napravio je tetovažu u čast nogometašu, a njegova djevojka misli da je za nju: 'Ne mogu joj reći istinu'

Svatko napravi tetovaže iz drugačijih razloga. Nekima je ta tetovaža uspomena, nekima ima određeno značenje, a neki se tetoviraju u čast drugim ljudima. Ipak, najznačajnije tetovaže mnogima su one koje označavaju važne datume i događaje u njihovim životima.

Jedan muškarac tako je tetovirao broj 12 na ruci, ali ne kao oznaku za godinu kada je upoznao svoju djevojku, kao što je ona pomislila, već u čast nogometašu, piše Mirror.

Hrvat se potpuno šokirao kada je u džungli vidio što si je stranac istetovirao na ruku:

Naime, njegova djevojka uvijek je voljela tetovaže i uvijek ga je poticala da napravi jednu, ali on je želio pričekati nešto što mu je uistinu značajno. Kao veliki obožavatelj američkog nogometa, oduvijek se divio igraču Tomu Bradyju, a kada je on prošlog vikenda osvojio svoj sedmi Super Bowl prsten s ekipom Tampa Bay Buccaneersa, zaključio je da je pronašao razlog da se tetovira.

Tetovirao je broj 12 na ruci u čast broja koji je Brady nosio cijelu karijeru, a pobojao ga je u plavo kao znak momčadi u kojoj je proveo 20 godina, New England Patriots. Kad se vratio kući iz studija, odmah je otišao pokazati svojoj djevojci tetovažu, objasnivši da je napokon pronašao nešto dovoljno značajno.

- Kada sam joj pokazao tetovažu, počela je plakati. Rekla je kako je tetoviranje godine kada smo se upoznali tako lijepo i romantično. Cijelo vrijeme tetoviranja meni nije ni palo na pamet da je to naša godina ili da će ona to tako shvatiti. Nije joj se svidio font, a i pitala me što simbolizira plava boja pa sam rekao njezine plave oči - napisao je na Redditu.

Kaže da se sada osjeća kao da će istinsko značenje morati čuvati u tajnosti do kraja života, ali već je rekao braći i prijateljima o tetovaži prije nego što ju je napravio. - Zabrinut sam jer je implikacija da mi je Tom Brady važniji od nje, što nije istina. Samo je dulje dio mog života. Trebam li joj reći istinu? Znam da ću morati svima lagati o svojoj tetovaži ako joj ne kažem - pitao je za savjet korisnike društvenih mreža.

Mnogi su brzo komentirali i savjetovali ga kako mora reći istinu svojoj djevojci, objasnivši kako je gore što joj je lagao za tetovažu nego što je stvarno značenje njegove tetovaže.

