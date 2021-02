Koliko žene zapravo žele da seks traje? Stručnjaci imaju odgovor

Ponekad možete čuti ljude kako se šale kako dugo netko traje u krevetu, obično se muškarci time nadmeću. No, koliko dugo traje seks za žene, složeno je pitanje jer kombinira puno pretpostavki o tome što je uključeno u seks, koliko su važni orgazmi i kako ženski orgazam zapravo djeluje, kako piše Mindbodygreen.

Studija iz 2020. godine pokazala je da je prosječno vrijeme koje ženama treba za postizanje orgazma tijekom seksa s muškarcima 13,41 minuta. Značajno je da su obično zahtijevale seksualne aktivnosti što se ne svodi na penetraciju. Ipak, nema prosječnog vremena koje žena izdrži u krevetu. Dok muškarci obično mogu imati samo jedan orgazam u seksu, žene imaju kraće vrijeme oporavka i mogu ih doživjeti više.

Orgazam nije povezan samo sa seksom, evo kada ga još možete doživjeti:

Seks također ne mora uvijek završiti orgazmom. Može biti zadovoljavajuće postići orgazam tijekom seksa, ali za cjelovito seksualno iskustvo uopće nisu potrebni orgazmi.

Koliko žene žele da seks traje?

Ne postoji određeno vrijeme koliko bi seks trebao trajati da bi bio zadovoljavajući za žene. Istraživanje među 3.836 ljudi pokazalo je da žene u prosjeku žele da spolni odnos traje 25 minuta i 51 sekundu, iako je većina njihovih susreta trajala između 16 i 17 minuta.

No prema seksualnim terapeutima, idealno trajanje vaginalnog odnosa je između sedam i 13 minuta. Između jedne i dvije minute je prekratko, tri do sedam minuta je dovoljno, a 10 do 30 minuta je predugo.

Iako su ankete i studije sjajni izvori, oni ne govore o svačijem iskustvu. Najbolji način da saznate koliko dugo žena želi da seks traje jest pitati je.

