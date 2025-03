Napravila je DNK test i otkrila obiteljsku tajnu o nestanku svoje bake: 'Samo želim istinu'

Roberta Michels-Hopkins iz Camdena, New Jersey, nestala je 1981. godine, u dobi od 29 godina. Šokantno je da njezina obitelj nije podnijela prijavu nestanka više od četiri desetljeća. Te je godine Roberta navodno otišla u trgovinu kupiti kutiju cigareta, no nikada se nije vratila. Unatoč tome, njezina obitelj nikada nije obavijestila policiju. Njezin sin, koji je tada bio beba, odrastao je u udomiteljskoj obitelji, vjerujući da ga je majka napustila, piše Mirror.

Tek 2022. godine, 41 godinu kasnije, njegova kći Trinity Jagdeo otkrila je da njezina baka nikada nije bila službeno prijavljena kao nestala. U nevjerici, odlučila je preuzeti stvar u svoje ruke i obratiti se vlastima.

Govoreći za MailOnline, Trinity je podijelila svoje sumnje, vjerujući da je njezina baka ubijena: "Mislim da ju je netko ubio. Tko? Nemam pojma – mogao je biti njezin bivši muž, netko tko je nije volio, moj djed… u ovom trenutku, svi su osumnjičeni".

Trinity se obratila Robertinoj kćeri (svojoj teti) u nadi da će dobiti odgovore, no još uvijek čeka njen odgovor. "Osjećam da zna mnogo više nego što govori. Svjesna je svega, zna tko sam ja, ali šuti", rekla je.

Trinityna potraga započela je 2019. godine kada je napravila DNK test i počela istraživati obiteljsko stablo. "Oduvijek sam znala da imam baku, ali nisam imala pojma što joj se dogodilo dok nisam krenula istraživati svoje podrijetlo. Zapravo, nisam ni znala da uopće imam rodbinu s očeve strane", kaže.

Foto: Roberta Anne Michels-Hopkins- 44 years gone missing/Facebook

DNK test povezao ju je s obiteljskim stablom koje seže do 1700-tih i broji više od 15.000 članova. Međutim, umjesto odgovora, dobila je još više misterija. Jedan od ključnih tragova doveo ju je do Robertine sestre, Judy. Kada su se 2020. godine konačno upoznale, Judy je imala više pitanja nego odgovora. No, prisjetila se nečega značajnog – telefonskog poziva iz 1981.

Nedugo nakon što je Roberta nestala, nazvao ju je Kumar Jagdeo stariji, muškarac s kojim je Roberta tada bila u vezi. Pitao ju je je li čula ili vidjela njezinu sestru. Taj ju je poziv zabrinuo, pa se obratila policiji kako bi prijavila nestanak. No, vlasti su je odbile, rekavši da Roberta ima "pravo nestati ako želi".

Mjesec dana kasnije, kada su je ponovno odbili, Judy je odustala. Kako su godine prolazile, obitelj je povjerovala da se Roberta možda preselila na Floridu, gdje je imala rodbinu. No, bilo je čudno što je otišla bez osobnih stvari.

Roberta je 1973. godine rodila kćer nakon što se udala prethodne godine, no brak nije potrajao. Kasnije je započela vezu s Kumarom Jagdeom starijim, s kojim je 1980. godine dobila sina – Trinitynog oca.

Posljednji trag o Roberti pronađen je u pismu iz veljače 1981. godine, ubrzo nakon što se njezin otac ponovno oženio. Zbog zabune oko adrese, propustila je vjenčanje, a u pismu je izrazila sumnju da je to učinjeno namjerno. Na kraju pisma napisala je: "Neću više nikome smetati". Judy je to pismo naslijedila nakon očeve smrti, a ono pruža uvid u obiteljske odnose i Robertinu izolaciju.

Trinity je otkrila i da je njezin otac proveo većinu djetinjstva u udomiteljskoj skrbi. Nakon što je Kumar stariji deportiran u Trinidad zbog kriminalnih aktivnosti povezanih s drogom, dječak je kratko živio s obitelji svog djeda, ali su ga na kraju predali sustavu socijalne skrbi.

Foto: Roberta Anne Michels-Hopkins- 44 years gone missing/Facebook

Postoji nekoliko teorija o Robertinom nestanku. Neki smatraju da je možda počinila samoubojstvo, dok drugi vjeruju da je nestala na ulicama Camdena zbog problema s drogom. No, za te tvrdnje ne postoje dokazi. Jedna od teorija kojom se Trinity bavi jest da je Robertina veza s Kumarom starijim, koji je bio druge rase, dovela do njenog otuđenja od obitelji.

"U pismu iz 1981. godine piše svom ocu i zvuči jako uznemireno. Možda je njezin izbor partnera bio razlog zašto nije dobila točne informacije o vjenčanju. Možda su je smatrali sramotom", nagađa.

Također su kružile glasine da je Kumar stariji bio alkoholičar i da je zlostavljao Robertu. Budući da njezin nestanak nikada nije službeno prijavljen, vlasti nikada nisu ispitale Kumara. On je preminuo početkom 2000-tih, a istina je možda otišla u grob s njim.

Robertina sestra Judy prolazila je kroz vlastite tragedije – izgubila je 16-godišnjeg sina, a ubrzo nakon toga preminuo joj je i suprug. Zbog osobne boli, nije imala snage usredotočiti se na nestanak sestre. Trinity, koja je samohrana majka, priznaje da je priča o njezinoj baki iznimno složena. "Roberta nije bila jednostavna osoba. Imala je mnogo slojeva, poput luka, što čini ovu priču još intrigantnijom", zaključuje.

Napravili DNK test iz zabave, pa shvatili da im dijete začeto umjetnom oplodnjom - nije biološko!