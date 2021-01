'Nakon samo godinu dana braka moj suprug želi probati swinganje. Kako da to odbijem?'

- Nakon samo jedne godine braka moj suprug me pitao želim li probati swinganje. Uvijek sam znala da je njegov seksualni nagon veći nego moj, ali trudila sam ga se zadovoljiti svaki dan. No, nedavno sam saznala da gleda puno porno filmova i želi da probamo swinganje - napisala je jedna žena za The Sun.

U isto vrijeme osjeća se zgroženo i posramljeno. Prije njega imala je samo jednog seksualnog partnera jer smatra da je seks nešto što se radi s osobom koju voliš. Sada se pita je li ona nije dovoljna za njega i zašto on želi da se seksa s drugim muškarcima.

- Sumnjam da on seks shvaća na isti način. Muškarci su vizualno stimulirani više od žena i on ga zamišlja poput porno videa, umjesto da se usredotočuje na vaše osjećaje. Neka vas ne prisiljavaju da radite bilo što seksualno što vam nije u potpunosti ugodno.Recite da nema šanse da ćete razmisliti o swinganju, ali ohrabrite supruga da uživa u seksu s vama - odgovorila joj je Deidre.

