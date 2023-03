Žena ispričala na Redditu: ‘DNK test mi je pokazao da mi otac nije biološki otac!’

Jedna žena tvrdi da je putem DNK testa porijekla otkrila da njezin otac nije njezin biološki otac. Unatoč tome što je godinama sumnjala, 27-godišnjakinja je bila šokirana nakon što je njezina mama priznala da nema isti DNK kao i njezin 70-godišnji otac.

Kako piše Mirror, nakon što je saznala rezultate, ženina majka je inzistirala da ne može priopćiti vijest svom tati jer će ga to 'povrijediti nakon svih ovih godina'. Obrativši se za savjet popularnom forumu Reddit, žena je potražila savjet o tome kako bi trebala postupiti u nastaloj situaciji.

Iako je u strahu da bi istina mogla 'uništiti' njezina oca, žena vjeruje da on ipak mora saznati istinu.

- Slučajno sam saznala da moj tata nije moj biološki otac u 27. godini. Rekla sam to mami, a ona je prvo samo šutjela. No, jučer me nazvala dok sam se vozila na posao. Plakala je i rekla mi da on nije moj pravi otac i da mu ne smijem reći jer bi ga to povrijedilo nakon svih ovih godina. Ništa mi više nije rekla - napisala je u objavi.

Iako je shrvana situacijom, rekla je da je sumnjala u to još od djetinjstva.

- Ne izgledam kao moje dvije starije sestre, nimalo ne sličim svom tati i svi su znali da je moja mama imala aferu kad sam bila vrlo mala, čak i moj tata. Moji roditelji su se pomirili i jako su sretni, a od tada je prošlo više od 20 godina. No, ja osjećam da moj tata ima pravo znati za to. Za dva mjeseca puni 70 godina. Bojim se da bi ga ovo uništilo do kraja života, a možda ga i ubilo - nastavila je.

Tražeći savjet korisnika Reddita, žena ih je upitala je li itko imao slično iskustvo i kako su ga riješili. Dodala je da zna da će u svakom slučaju trebati neko vrijeme da se situacija 'slegne', ali da trenutno zaista treba savjet. Objava je prikupila nekoliko stotina komentara, a korisnici su bili podijeljenih mišljenja.

- Dio mene bi mu htio reći, a drugi dio mene ne bi htio uništiti obitelj. Ne znam što je najbolja opcija - napisala je jedna korisnica.

"On je vjerojatno i sam sumnjao, ali mislim da u ovim godinama to ne treba znati", komentirala je druga osoba, dok je treća dodala: "DNK test neće promijeniti ništa od toga. On vas je odgojio i on je vaš otac. Ne dobije svatko oca punog ljubavi i podrške tijekom odrastanja."

