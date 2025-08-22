Bojite se da ste prebrzi? Evo koliko seks traje kod većine parova

Brinete se zbog toga što ste možda prebrzi u seksu, odnosno pitate se traje li seks prekratko u odnosu na druge parove? Jeste li se usudili pitati svoje poznanike da vam iskreno kažu koliko traju njihovi seksualni odnosi? Vjerojatno niste, ali zapitali su to iz tvrtke Lovely čak 432 para kako bi dobili odgovor na to pitanje. I dobili su ga: prosječnom paru seks traje 12 minuta.

Oni koji imaju nešto dužu "minutažu", u prosjeku 19 minuta, vrlo su zadovoljni svojim seksualnim životom, pokazalo se u istraživanju, dok oni čiji odnosi traju u prosjeku oko sedam minuta priželjkuju nešto promijeniti u odnosima. U prijašnjim istraživanjima pokazalo se kako je ženama to premalo vremena, posebice ako imate na umu i predigru.

Ženama je potrebno više vremena da dožive orgazam pa se čini kako je 12 minuta u prosjeku zaista kratko. U ovom istraživanju koje je provelo Lovely, nije naznačeno je li u tih 12 minuta riječ i o predigri i koja je učestalost orgazama kod oba spola.