Muškarac se pohvalio kako ručak sprema jednokratnim posudama, a ljudi ga osudili

Nitko se ne veseli hrpi suđa koje treba oprati nakon obroka, zbog čega je jedan tata čak i božićni ručak odlučio poslužiti u - jednokratnom suđu od folije. S tim se i pohvalio na na portalu Whatsew2day, a pratitelji se nisu mogli složiti je li čovjjek genije ili je samo lijenčina...

Da izbjegne prljanje posuđa,on je naime božićni ručak prije par dana pripremio u jednokratnim posudama od aluminijske folije, a onda ga u njima i servirao. Na kraju je sve što je koristio jednostavno bacio.

Kraj objavljene je fotografije božićnog ručka objasnio i da su se on i supruga toga dosjetili prije nekoliko godina, a od tada svaki Božić rade isto, no pratiteljima se nije svidjelo ni to što posude nisu ekološki prihvatljive, prenosi The Sun.

- Pretpostavljam da završe na odlagalištu otpada. A ne treba puno za oprati nekoliko tanjura; posebno ako se uključi cijela obitelj - napisao je jedan.

- Točno tako i ja mislim; da svi ovo rade, napravili bismo veliku štetu okolišu; sve zbog pranja posuđa koje je za nekoliko minuta čisto... - dodala je druga osoba.

Nakon tih se reakcija autor online pravdao da 'on i njegova obitelj često recikliraju', no njegov je 'trik' imao i pobornike.

- Koristim iste takve posude za pečenje, je da su obložene papirom, premale i ne zadržavaju dobro umake, ali isplati se! - zaključila je jedna žena.

