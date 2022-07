Šokirala se: 'Muškarac s kojim sam izašla se naljutio jer nisam za mini golf obula štikle!'

Loši su spojevi češći nego dobri i mnogi naiđu na osobe koje ne budu kakve su se činile online ili tijekom prvog upoznavanja. Jedna žena na Tik Toku je podijelila svoju priču o prvom spoju kada se njezin partner naljutio na nju jer nije obukla štikle za mini golf.

Kako piše Mirror, Caysie je objasnila da je otišla na spoj s muškarcem s kojim je razgovarala tri-četiri tjedna, a spoj je svake sekunde postajao sve gori...

Caysie je u videu ispričala kako se muškarac prije spoja, dok su se dopisivali, često govorio o financijskoj slobodi i o tome kako si on može priuštiti da radi što želi, no kada su išli na mini golf, činilo se da to nije slučaj.

- Pojavio se u skupom autu i odmah je djelovao bahato i arogantno, no pokušavala sam to ignorirati. Dovezli smo se do mjesta gdje je bio isplaniran spoj i na blagajni je trebalo platiti 14 dolara (oko 103 kune), a on se izderao na blagajnika da je to previše i da ne može vjerovati da je mini golf tako skup - rekla je u videu.

Blagajnik je objasnio da postoje dvije vrste staza i njezin partner ju je upitao koju ona želi, nakon čega je ona i odgovorila, no on je to ignorirao i odabrao drugu. Rekla je da joj to nije posebno smetalo, ali je vidjela da je i blagajnik primijetio da se on čudno ponaša. Kada su stigli do staze muškarac ju je upitao je li gledala Ratove zvijezda, na što je ona odgovorila da nije, pa joj je pola sata objašnjavao kako je nekulturna jer to nije gledala. Kada je završio s tim, optužio ju je da je vježbala igranje mini golfa prije nego što su došli, jer joj je jednostavno previše dobro išlo.

- Ni tu nije stao, pa je bezobrazno komentirao da sam se mogla malo bolje srediti za spoj, i da sam mogla obući štikle. Tada mi je već stvarno bilo dosta spoja i samo sam htjela ići kući. Na kraju mi je rekao da jedva čeka da me ponovno vidi - nastavila je.

Nakon što mu nije odgovorila, rekao je da pretpostavlja da će je sada morati odvesti kući, iako je gorivo preskupo pa radije ne bi. U opisu videa napisala je da je spoj bio noćna mora, pa je poprilično sigurno da drugog neće biti.

