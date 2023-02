Muškarac priznao: "Moj prijatelj vara svoju djevojku sa mnom, ali negira da je biseksualan"

Jedan je muškarac tražio savjet od stručnjaka iz The Sun-a jer već ga duže muči jedno pitanje – hoće li muškarac u kojeg je zaljubljen ikada priznati da voli muškarce i ostaviti svoju djevojku zbog njega? Kaže kako ima 24 godine i homoseksualac je, dok muškarac u kojeg je zaljubljen ima 25 godina i tvrdi da je hetero, iako svaki put kad se sretnu od svoga prijatelja traži da mu pruža oralni seks.

Ovaj očajni muškarac priznaje da ovakav odnos on i njegov prijatelj imaju već mjesecima, ali sada se počeo osjećati kao da ga se zavlači. 25-godišnjeg muškarca, koji sa svojom djevojkom živi tri godine, poznaje dugi niz godina i oduvijek se mogao zamisliti u vezi s njime. Dodaje kako mu svaki put kad se s njime nalazi pruža oralni seks, ali mu on nikada ne želi uzvratiti istim jer kaže da bi ga to učinilo biseksualcem, što on nije. „Ponekad osjećam da bih trebao reći njegovoj djevojci što se događa, tako da mora priznati istinu, ali znam da bi to bilo pogrešno“, priznaje ovaj nesretni muškarac.

Stručnjakinja za veze odlučila ga je savjetovati te mu poručuje da neće ništa postići s time da kaže njegovoj djevojci istinu jer to će ju samo povrijediti te uništiti njihovu vezu. „To ga ne bi natjeralo da želi biti s tobom. Zapravo, vjerojatno bi se okrenuo protiv vas“, dodaje. Ako nije voljan ili spreman priznati da uživa u seksu s muškarcima jednako kao i sa ženama, to je njegova stvar. Ali, ova nepravedna situacija boli zaljubljenog muškarca koji želi pravu vezu i recipročan seks. „Bilo bi bolje da nađete nekoga tko je otvoren o svojoj seksualnosti i dostupan“, rekla je stručnjakinja.

Mladić ispričao: 'Moja djevojka je jako zgodna i ljudi govore da sam ju sigurno oteo'