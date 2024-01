Muškarac joj je na spoju uništio haljinu: ‘Inzistirao je da ju nosim i sada ne želi platiti čišćenje!’

Odabir odjeće za spoj može se činiti kao pravi izazov, jer imate samo jednu priliku za prvi dojam. Jedna je žena raspravljala s muškarcem s kojim je razgovarala što planira odjenuti na njihov prvi spoj u "elitnom" restoranu, a on je inzistirao da odjene nešto bijelo, a ne plavu haljinu koju je namjeravala obući jer je želio da njihova odjeća odgovara jedna s drugom, piše Mirror.

Tako je žena odlučila odjenuti haljinu koju joj je poklonila pokojna baka, a koja je bila "prilično skupa", pa kada je njezin pratilac prolio crno vino po njoj, ostala je užasnuta, a pogotovo kada je odbio platiti čišćenje.

Na Redditu je 27-godišnja žena objasnila što se dogodilo. "Viđala sam tog muškarca nekoliko mjeseci i odlučili smo otići u fini luksuzni restoran na spoj. U početku, namjeravala sam obući lijepu tamnoplavu haljinu koju volim nositi, ali on me je zamolio da odjenem drugu bijelu haljinu koju sam mu jednom pokazala jer se slagala s njegovom odjećom (nikada mi se nije dogodilo da me neki muškarac to pita). Bijela haljina o kojoj je riječ bila je poklon moje pokojne bake i bila je prilično skupa, pa sam oklijevala, ali sam pristala i samo sam zamolila da ne idemo nigdje poslije gdje bih mogla nešto proliti po njoj ili je na neki drugi način unerediti (spomenuo je klub nakon večere, zbog čega sam to rekla, nisam htjela riskirati da zaprljam haljinu) i rekao je da možemo jednostavno otići na večeru i da se ja mogu presvući prije nego što odemo raditi bilo što drugo", napisala je.

Ali stvari nisu išle po planu i večer je otišla u krivom smjeru kad je slučajno prolio crno vino po prekrasnoj haljini. "Dobio je neočekivani poziv i kad je pokušao brzo utišati zvono, laktom je udario u čašu i prolio se po krilu moje haljine prije nego što sam uspjela reagirati. Bila je potpuno mokra i zamrljana. Ispričao se, a ja sam pokušala biti hladna u vezi s tim, ali iznutra sam bila shrvana, pogotovo jer sam izričito spomenula kako želim biti oprezna dok ju nosim. Kasnije sam mu spomenula da je haljina jako skupa i pitala je bi li bio voljan pomoći oko troškova čišćenja ili njezine zamjene. Profesionalno čišćenje i uklanjanje mrlja koštalo bi 100 dolara (90 eura), za što sam ja tražila da plati polovicu. Na moje iznenađenje, zauzeo je prilično obrambenu poziciju. Tvrdio je da je to bila nesreća, da nerazumna što očekujem da plati za tako nešto i da sam ja kriva što sam obukla tu haljinu znajući da se to moglo dogoditi", nastavila je.

Ona smatra da je to stvar principa i shvaća da je bila nesreća, ali tvrdi da je haljina uništena, a njoj je od velike sentimentalne važnosti. "On misli da radim veliku stvar ni od čega samo jer mi je stalo do glupe haljine. Sada nisam sigurna kako se osjećati u vezi s njegovom reakcijom. Jesam li ja u krivu što očekujem da on pokrije troškove?", upitala je korisnike Reddita.

Ljudi su brzo istaknuli da se njegovo ponašanje činilo kao velika crvena zastava, a jedan je napisao: "U ovom scenariju, ne biste morali tražiti od mene da pokrivam čišćenje. Da sam prolio vino po vama, ponudio bih to sam. Zreli i odgovorni ljudi ispravljaju svoje pogreške kada je to moguće. Ne koriste činjenicu da je bila nesretan slučaj da bi oslobodili odgovornosti. Kao što su drugi rekli, ova priča otkriva puno o njegovom karakteru." "Ovo je zapravo ludo. Tip je gubitnik, jasno i jednostavno. Molim te, ne gubi vrijeme s njim. BJEŽI", dodala je druga osoba. "Ovaj muškarac nije vrijedan vremena i emocija. Odmah je pokazao kakva je osoba", glasio je još jedan komentar.

