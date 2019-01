MSC Cruises otkriva zvjezdanu postavu svečanosti imenovanja broda MSC Bellissima u Southamptonu

S nešto više od mjesec dana do pridruženja nove perjanice floti, najveća kompanija za kružna putovanja u privatnom vlasništvu danas je otkrila detalje zvjezdane postave čarobne svečanosti imenovanja broda MSC Bellissima koja će se održati 02.03. Novi član flote MSC Cruises-a ujedno će biti i najveći brod ikad predstavljen u Southamptonu. Svečanošću se želi obuhvatiti sama suština imena broda Bellissima koje u prijevodu znači „posjedovati intenzivnu ljepotu koja oduševljava sva osjetila“, uz zabavu uživo i nastupe posebnih gostiju iz raznih krajeva svijeta te Ujedinjenog Kraljevstva i Irske – jednog od ključnih tržišta MSC Cruises-a.

Foto: Promo

MSC Bellissima predstavit će dvije potpuno nove Cirque du Soleil at Sea predstave VARÉLIA i SYMA, a kao dio ove svečanosti uzvanici će moći uživati u ekskluzivnoj Cirque du Soleil at Sea izvedbi na pristaništu. To će biti prvi put da ovi svjetski lideri zabave uživo nastupaju na predstavljanju broda, a uzvanicima će pružiti samo uvid onoga što goste MSC Cruises-a čeka na brodu MSC Bellissima.

Program će voditi glamurozna engleska voditeljica i zvijezda ITV-a, Holly Willoughby. Vodila je čitav niz popularnih emisija uključujući This Morning (ITV), Dancing on Ice (ITV) i Celebrity Juice (ITV2), a nedavno se pridružila Decu u džungli na snimanju emisije „I'm a Celebrity… Get Me Out Of Here!“. Na MSC-ovu pozornicu donijet će svoj zaštitni šarm, dosjetljivost, eleganciju i stil.

Za glazbeni dio večeri bit će zadužen Rock and Roll Hall of Fame član i trostruki dobitnik Grammyja Nile Rodgers i njegov bend Chic. Brojni plesni hitovi sigurno će podići atmosferu i učiniti večer nezaboravnom.

Foto: Promo

Svečanost imenovanja broda MSC Cruises-a ne bi bila potpuna bez nagrađivane glumice i MSC-ove predivne kume – Sophije Loren koja će obaviti tradicionalno rezanje vrpce i tako imenovati ovaj spektakularan brod, MSC Bellissima.

MSC Bellissima četvrti je brod koji će se pridružiti floti MSC Cruises-a u periodu kraćem od dvije godine, a odmah iza nje slijedi MSC Grandiosa u 11. mjesecu. Ovaj brod nove generacije sadržavat će jednu od najinovativnijih tehnologija na moru uz prvog na svijetu virtualnog osobnog asistenta imena ZOE koji će doživljaj krstarenja podignuti na potpuno novu razinu. Među ostalim sadržajima izdvajamo novi specijalizirani restoran HOLA! Tapas poznatog chefa i vlasnika dvije Michelinove zvjezdice, Ramóna Freixe, novi francuski specijalizirani restoran l'Atelier Bistrot te Chocolaterie i Chocolate Bar poznatog slastičara i čokolatijera Jean-Philippea Mauryja. Suvremeni brod će ponuditi modernu zabavu, očaravajući MSC Aurea Spa centar, izvrsne sadržaje za obitelji u suradnji s partnerima LEGO Grupom i Chiccom, MSC Yacht Club i legendarnu 96-metarsku šetnicu s najdužim LED svodom na moru uz shopping galeriju s više od 200 brendova.

Foto: Promo

MSC Bellissima isplovit će iz Southamptona 04.03. i tako započeti svoje 10-noćno inauguralno krstarenje do Genove. Od 17.03. kreće sa svojim redovnim 7-noćnim itinererima Mediteranom koji će uključivati uplovljavanje u Genovu, Napulj, Messinu (Italija), Vallettu (Malta), Barcelonu (Španjolska) i Marseille (Francuska).

Saznajte više o brodu MSC Bellissima ovdje.