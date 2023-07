Može li odvojeno spavanje popraviti brak i seksualni život? Mnogi tvrde da može

Supružnici Mara i Christopher Doemland neprestano su, kažu, bili zajedno, budući da je ona kod kuće s djecom, a on pak kao trgovac kripto valutama radi od kuće. Mara, 30-godišnja majka petero djece u dobi od 2 mjeseca do 10 godina, stalno je bila mrzovoljna i nervozna zbog nedostatka sna, a nije kaže pomagalo ni to što Christopher hrče tako glasno da ga, kako tvrdi, čuti mogu i susjedi. Zbog svega toga par je odlučio da će se preko noći razdvojiti i da će spavati u odvojenim sobama, ne bi li se tako oboje odmorili što im je godinama bilo potrebno.“Odvojeno spavanje je puno poboljšalo naš odnos”, rekao je Christopher za The Post. “Oboje smo puno sretniji i među nama sada ima više fizičkog kontakta i bliskosti tijekom dana, jer više nismo mrzovoljni i umorni zbog lošeg spavanja preko noći":

Mara i Christopher si tako u zadnje vrijeme navečer požele laku noć i svatko ode u svoju sobu ili se pak ušuškaju u krevet s jednim od djece, a istraživanja pokazuju da je takvih parova sve više. To je primijetila i terapeutkinja za seks i brak s Manhattana Megan Fleming koja kaže da takav dogovor ponekad može čak i spasiti brak. Isto tako, novo istraživanje koje je provela Američka akademija za medicinu spavanja pokazalo je kako je riječ o brzo rastućem trendu, te da čak jedan od tri vjenčana para u SAD-u spava odvojen od svog supružnika, u nadi da će tako poboljšati svoje odnose.

Ipak, dok su parovi milenijalaci i oni iz generacije Z; ljudi u dobi od 18 do 42 godine; spremni dati šansu odvojenim krevetima, generaciji X i baby boomerima ideja o ostavljanju partnera samih u krevetu i nije toliko privlačna, pokazala je studija. Kako god, trend odvojenog spavanja je u porastu, a prate ga i društvene mreže; pa na primjer na TikToku hashtag #SleepDivorce ima više od 394 000 pregleda i brojne komentare u kojima korisnici hvale noćno 'soliranje', te ukazuju na to koliko im solo odmor koristi...

Ipak, terapeutkinja Fleming napominje da, premda nekima sigurno koristi, odvojeno spavanja nije dobro za sve parove. "Naravno da se važno dobro naspavati, a ako je kraj vas netko tko vam ometa san npr. hrkanjem, prije ili kasnije ćete mu to početi zamjerati", rekla je, pa se u tim slučajevima, smatra, dobro na neko vrijeme noću udaljiti od partnera, no nekima vrijednost cijelog braka i zajedničkog života uvelike leži upravo u dijeljenju kreveta i razdvajanje za njih nije dobra opcija. "Ipak, dobra je strana odvojenog spavanja svakako i to što se supružnici zbog fizičke udaljenosti često zažele jedan drugoga, a samo je to ponekad dovoljno da seksualni život procvjeta!", zaključuje Fleming.

