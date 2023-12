Možda im skraćujete životni vijek: Ne radite ove greške s kućanskim aparatima!

Svoje kuhinjske aparate koristimo svakodnevno, a baš zbog toga, postoji mogućnost da radimo neke od najčešćih grešaka s njima. Za sve postoje upute za korištenje, no rijetko tko ih pročita jer se smatra da to svi znaju koristiti. No, pripazite da ne radite ove stvari, jer njima skraćujete život malim kuhinjskima aparatima, piše Bobvilla.

Ostavljanje vode u glačalu: Za glačala na paru uvijek treba koristiti filtriranu vodu da se ne bi stvorio kamenac i začepio kanaliće kroz koje para izlazi. Osim toga, dobro je nakon peglanja isprazniti glačalo od vode da se unutra ne bi stvorila hrđa.

Korištenje folije u pećnici: Domaćice često oblažu dno pećnice aluminijskom folijom kako je ne bi čistile nakon svake upotrebe. Međutim, ona je višestruko opasna jer, odbijajući toplinu, dovodi do pregorijevanja grijača, ograničava protok zraka tako da se u nekim slučajevima može i otopiti. Zato ovo nemojte raditi, nego pećnicu redovno čistite.

Kamenac iz aparata za kavu ne čistite: Svaki aparat za kavu zahtijeva čišćenje svakih nekoliko mjeseci jer se u njemu nakupljaju kamenac i ostaci ulja iz kave. Ako se to redovno ne radi, kava može promijeniti ukus. Za ovo je najbolje koristiti limunsku kiselinu, bijeli ocat ili adekvatan proizvod za uklanjanje kamenca. Ali zapamtite, ocat i limunsku kiselinu treba razrijediti vodom.

Otvaranje vrata dok mikrovalna pećnica radi: Iako postoji gumb za isključivanje, rijetko ga koristimo, nego nestrpljivo uzimamo jelo iz mikrovalne pećnice smatrajući da se zagrijalo. Otvaranjem vrata mikrovalne dok još radi prekidamo strujni tok i tako je kvarimo.

Blender se ne perete odmah nakon upotrebe: Ovi uređaji se moraju oprati odmah nakon korištenja. U suprotnom, mehanizam se ošteti, oštrice otupe, čestice hrane se stvrdnu na teško dostupnim mjestima pa se tu nerijetko stvori i leglo bakterija.

Toster tresete da uklonite mrvice iz njega: Griješite ako toster nakon upotrebe ne isključite, nego ga samo okrenete i iz njega jako istresete mrvice kruha. Tako se mogu zaglaviti u grijačima i dovesti do kvara. Pričekajte da se aparat ohladi, nježno ga protresite, a onda četkicom uklonite ostatak. Uvijek očistite i donji dio.

Ne mijenjate redovno filtar sterilizator: Oni nisu vječni i u njima se skuplja masnoća i višak pare. Ako ih ne zamijenite na vrijeme, začepit će se otvori i sterilizator neće skupljati neugodne mirise. Treba ih promijeniti svakih šest do osam mjeseci.

Stavljanje vruće hrane u hladnjak: Time ne samo što temperatura u frižideru postaje viša pa troši i više struje, nego to loše utječe i na drugu hranu u njemu. Nedovoljno ohlađena jela nisu predviđena za ovaj uređaj i mogu oštetiti motor.

Ispiranje suđe prije stavljanja u perilicu: Iako vjerojatno mislite da ispiranjem prljavih tanjura pomažete perilici za pranje posuđa, tako joj zapravo odmažete. Njezini senzori su napravljeni tako da prepoznaju naslage ostataka, tako da ćete je prethodnim ispiranjem suđa prevariti da „pomisli“ da je dovoljno lagano pranje.

Punjenje perilice za suđe do pola: Griješite, jer ona troši istu količinu vode i struje i kad je puna i poluprazna. Osim toga, kako deterdžent čisti cijelu unutrašnjost, s napola punom perilicom ciljat će samo posuđe i može ga oštetiti.

Ne čistite filtar sušila za kosu: Čistite vodom ovaj (skinuti s fena) filtar jednom tjedno ili svaka tri tjedna da biste uklonili masnoću i prašinu iz tog otvora za ventilaciju. Tako neće doći do pregrijavanja. Prije vraćanja na mjesto filter mora biti potpuno suh.

Kuhar otkrio dva predmeta koja uvijek trebate imati u svojoj kuhinji: Bez toga ne možete!