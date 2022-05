'Moja žena se ne želi seksati već četiri godine, pa sam odlučio imati aferu'

- Moja supruga i ja nismo se seksali četiri godine, a ja se ne mogu niti sjetiti kakav je to osjećaj. Ne zanima je seks i ne želi ni razgovarati o tome. U braku smo 20 godina, ja imam 48 godina, a ona 46. Dosta mi je da ležim noćima u krevetu i osjećam se frustrirano i neprivlačno dok ona samo čita knjigu. Ako je dodirnem, odmahne glavom i okrene se. Nedostatak seksa će me otjerati u zagrljaj druhe žene - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Kad su bili mlađi stalno su se seksali i bili su jako strastveni, ali prije četiri godine njegova supruga je odjednom potpuno prestala biti zainteresirana za bilo kakvu intimu s njim. Godinama je pokušavao s malim znakovima pažnje, s nježnim dodirima i poljupcima, ali ona ga je svaki put odbijala. Jedna njihova susjeda mu je nedavno jasno dala do znanja da joj se sviđa, a njemu je vrlo teško odoljeti joj. Voli svoju ženu i teško mu je, no jednostavno ne može više bez seksa.

- Nerealno je da vaša žena očekuje da ostane sretni u braku bez seksa. Morate razgovarati s njom i reći joj da ste na prelomnoj točki. Ako shvati da bi vas mogla izgubiti, to bi je moglo natjerati da počne rješavati problem skupa s vama, ali i da shvati da vas to zaista jako muči. Čudno je da je odjednom izgubila želju za intimom, možda joj se dogodilo nešto što je razlog ovakvom ponašanju. Razgovarajte i s nekim izvan vaše situacije o svemu ovome. Može biti i psihoterapeut, a može biti i neka vama bliska osoba kojoj vjerujete - odgovorila mu je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...