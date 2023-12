'Moja obitelj želi mi naplatiti 230 eura boravak kod njih za Božić - iako sam platila svu hranu'

Božić može biti skup, pogotovo ako ste dio velike obitelji. Ali, dok kriza troškova života i dalje snažno pogađa svijet, mnogi od nas traže načine da blagdansku sezonu učine malo jeftinijom. Postoje jeftiniji darovi, hrana i ukrasi, ali neki ljudi moraju putovati stotinama kilometara kako bi bili sa svojim voljenima – i sve to može biti opterećenje za novčanik, piše Mirror.

Velikodušnost jedne žene da plati i skuha večeru za cijelu svoju obitelj obilo joj se o glavu nakon što je od svoje šogorice primila račun za 'ugostiteljstvo' od 230 eura, nakon što su ona, njezin suprug i djeca ostali kod nje tri noći.

Govoreći na Mumsnetu, anonimna žena kaže da je provela Božić s jedanaest članova obitelji, uključujući supruga i djecu. 'Priča je malo komplicirana. Moj muž ima tri sestre. Mjesto okupljanje je bila kuća jedne sestre, ali ja sam kuhala jer se ona oporavljala od ozljede', rekla je.

'Svi smo ostali od 23. do 26. prosinca. Ponijeli smo dva komada mesa, božićni puding, božićni kolač, puno vina, piva, malo džina i ruma, nekoliko finih sireva, grickalice za djecu i piće. Bili smo i na jednom ručku u restoranu te jednom naručili hranu za van i svi smo platili za vlastite obitelji. Ja sam platila i jedan odlazak u trgovinu. Svi drugi su platili/donijeli slične stvari'.

Međutim, sljedećeg jutra njezina joj je šogorica e-poštom poslala fakturu - napravljenu prema službenom predlošku - na 230 eura. Kaže da razumije da je ugostiti toliko ljudi puno, ali nije očekivala da će joj to zadovoljstvo biti naplaćeno. 'Moj muž to želi platiti kako bi je ušutkao. Želim je zamoliti da to nabroji i pripremi fakturu u zamjenu za sate koje sam provela kuhajući božićnu večeru', dodala je.

Korisnici Mumsneta podijelili su svoje savjete, a neki su predložili drske odgovore na šokantnu optužbu. Jedna je žena napisala: 'Mislim da ti trebaš izdati račun, definitivno'. Druga je predložio: 'Napišite joj fakturu sa svim navedenim artiklima koje ste platili. I stavkom 'bezobrazna si: neprocjenjivo'. I vratite joj to e-poštom'.

Treća je napisala: 'Izradite svoju fakturu i pošaljite je natrag! Koliko ste potrošili i koja je cijena za kuhara ovih dana?!', a četvrta dodaje: 'Ne bih to platila. Puno ste pridonijeli i bili ste vrlo velikodušni. Tko, dovraga, fakturira goste za boravak kod njih? Ignorirajte to i ostanite kod kuće za Božić ubuduće. Daleko je jednostavnije'.

