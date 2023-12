'Ne mogu zadovoljiti svoju ženu u krevetu pa ona želi moje dopuštenje da spava sa svojim klijentom'

Muškarac traži savjet nakon što je priznao da ne može zadovoljiti svoju ženu, osobnu trenericu, u spavaćoj sobi. Pišući Abigail Van Buren, kolumnistici koja stoji iza poznate kolumne 'Dear Abby' na nypost.com, podijelio je kako je u braku s 'najčudesnijom ženom' posljednjih 30 godina, piše Mirror.

Otkrio je i detalje da je postala osobna trenerica i da je u 'nevjerojatnoj formi'. Također je priznao da nije u istoj formi kao ona i da ne može: 'Ima predobre seksualne performanse, ne mogu je pratiti čak ni s lijekovima za erektilnu disfunkciju'.

S obzirom na to da je muškarac bio svjestan frustracije svoje supruge zbog rastućeg problema u spavaćoj sobi, priznao je u svom pismu kako ga je pitala može li se o njenim seksualnim potrebama pobrinuti mladi klijent kojeg ona trenira. Dodao je da je razmišlja pristati na njen zahtjev, čak i suosjećao s njom, ali sad se boji da će se ona u njega i zaljubiti.

'Vas troje ste odrasli i sposobni sami donositi odluke', rekla je Abby te dodala: 'Ali, oklijevam ovo blagosloviti jer je tako riskantno. Pobrinite se da izgladite sve varijable koje se mogu pojaviti. Mogla bi se zaljubiti u svog klijenta; možda će se on zaljubiti u nju. (Ili ne.) Ako on odluči nastaviti dalje, kakav će to učinak imati na nju i tebe? Dobro razmislite prije no što pristanete'.

