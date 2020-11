'Moja djevojka želi useliti kod mene i mojih roditelja, ne znam više kako da ju odbijem'

Anonimni 23-godišnjak javio se psihoterapeutkinji Deidre jer ne zna kako riješiti situaciju u kojoj se našao. Naime, on i njegova djevojka, koju je upoznao na odmoru u Španjolskoj prije godinu i pol, počeli su živjeti zajedno tijekom karantene.

Do tada su održavali vezu na daljinu, a onda je on odlučio doseliti k njoj. Veselio se upoznavanju novih ljudi, kulture... Ipak, nakon nekog vremena počeo mu je nedostajati dom, pa se vratio roditeljima. Stalno se svađaju zbog njegove odluke i bez obzira na svu ljubav koja postoji između njih, njemu je dosta tih ružnih trenutaka. "Stalno me ispituje može li doseliti k meni i mojim roditeljima, a ja ju odbijam", ispričao je Deidre i rekao da ne zna što učiniti.



"Ako ona nije orijentirana na obitelj kao i ti, teško je raspravljati o ovoj temi. Možda možete živjeti zajedno, ali ne kod tvojih roditelja već negdje malo dalje, u tvom gradu. Moraš biti iskren s njom i dobro razmisliti o svemu", rekla je Deidre.

