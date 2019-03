`Moj muž me uhvatio u krevetu s dostavljačem...`

"Moj je suprug jednog dana došao neočekivano ranije s posla i uhvatio me u krevetu s drugim. U braku sam sedam godina, imam 29, a moj suprug 30. Braknam nije dobar i moj muž me je prije četiri odine varao s kolegicom s posla s kojom je često boravio na poslovnim putovanjima. Kada sam pronašla kondome u njegovom džepu, a mi ih ne koristimo, priznao mi je nevjeru. I obećao da će prekinuti taj odnos. Djevojka je ubrzo otišla iz firme u kojoj su radili oboje. "

Žena je poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun, pojasnila kako je i ona zaposlena i prije dvije godine je odlučila da će svoje namirnice naručivati online kako bi joj bile isporučene kada dođe kući s posla. No, dostavljač je bio vrlo privlačan muškarac pa se među njim stvorila neka iskra. Jednom je naručila šest boca vina pa je zamolila dostavljača da joj pomogne unijeti ih u kuću. Kada ih je spustio na pod i podigao se, sudarili su se, a zatim i počeli ljubiti. Završili su u krevetu i otada održavaju seksualne odnose svaki tjedan. On ima 26 godina.

Jedno popodne njen je suprug došao kući ranije s posla kako bi spremio stvari za posao, no uhvatio je ženu s dostavljačem u krevetu. Žena traži savjet treba li ostaviti supruga i otići s ljubavnikom, no, stručnjakinja za odnose to ne smatra dobrom idejom. Pojašanjava kako mladi dostavljač nije izrazio želju za ozbiljniju vezu i zajedničku budućnost sa ženom s kojom ima seksualne odnose te mu vjerojatno odgovora da ima nekoga s kim ože imati seksualne odnose svaki tjedan, a bez obveze.

Vjenčani par svakako bi trebao sjesti za isti stol i razgovarati o svojim problemima i pokušati ih riješiti prije donošenja drastičnih odluka.

