'Moj dečko još živi sa svojom bivšom curom; pitam se ima li još nečega između njih'

Iako se on kune da nema ničeg između njih, osjećam nelagodu znajući da mi dečko živi sa svojom bivšom i njezinom majkom. Takav je dogovor među njima postojao i prije nego smo nas dvoje počeli izlaziti jer je tako planirao uštedjeti za kuću. Inače, prošlo je već pet godina od njihovog prekida, napisala je jedna žena za The Sun.

Muči je, kaže, to što je svjesna da se njihovi osjećaji bilo kad ponovno mogu razbuktati, a on i sam priznaje da nekad skupa ostaju budni do kasno, gledajući filmove kao nekad. Zbog toga čak razmišlja o prekidu s njim, ali bi joj bilo žao jer se jako dobro slažu.

– To je škakljiva situacija i potencijalno rizična za vas. Ako živi s njom, onda mu to zapravo nije bivša djevojka. Bivši imaju različite adrese. Možda imaju problem s razdvojenošću ili se jedno od njih potajno nada mirenju i ni ne želi zaista nastaviti dalje. Pitajte ga koliko dugo će trenutni dogovor trajati, a zatim mu jasno recite što vas muči – odgovorila joj je Deidre.

