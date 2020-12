Moderan i interaktivan website i online vinoteka za sve ljubitelje vina vinarije KUTJEVO

Internet je postao neizostavni dio svakodnevnice, a online kupovina već odavno nije novost. Online kupovina ima brojnih prednosti, a neke od njih su izbjegavanje gužvi i ušteda vremena te pregledniji vid odabira željenih artikala. Slijedom navedenog, KUTJEVO d.d. predstavlja redizajnirani website s nizom impresivnih vizualnih i tehničkih rješenja putem kojih zainteresiranoj javnosti te vjernim kupcima, narudžbu vina vinarije KUTJEVO d.d. omogućava i putem online vinoteke. “Website sadrži sve neophodne elemente koje web stranica prilagođena modernom načinu poslovanja mora sadržavati. U posljednjih nekoliko godina, poslovanje KUTJEVA d.d. podignuto je na višu razinu, napravljen je iskorak u svim fazama proizvodnog procesa, a kontinuirana kvaliteta vina na zavidnoj je razini što potvrđuju i brojne međunarodne nagrade osvojene tokom 2020. na Decanteru, Mundus Vini i Concours du Mondialu. Brža i lakša komunikacija sa sadašnjim i budućim kupcima te širom javnosti rezultirala je radom na implementaciji modernog sustava, poboljšanja mrežnih kanala promocije te budućeg razvoja programa vjernosti. Cilj nam je bolje, preglednije i modernije prezentiranje širokog asortimana nagrađivanih vina”, poručuju iz vinarije KUTJEVO d.d.

Postojećim, ali i novim kupcima odlučili su pružiti bolje korisničko iskustvo i ugodno pretraživanje raznih linija vina, pa tako kupci mogu doći do traženih informacija o pojedinim vinima u svega par klikova. Osim atraktivnog dizajna, nova online vinoteka ističe se i po preglednosti, a to je postignuto kategorijama koje kupce do željenog vina vode na brz i efikasan način. “Želja nam je potaknuti interaktivnost posjetitelja te vjernim kupcima ponuditi niz novih informacija o proizvodnji vina, približiti sam proces stvaranja vrhunskih vina, izlaska na tržište pojedinih linija vina vinoljupcima koji to isto vino uživaju i cijene. Prednost redizajniranog websitea je vrhunski nivo vizualnog dizajna i privlačnosti koja je usto jednostavna za korištenje, prilagođena svim posjetiteljima, a uz jednostavnu registraciju omogućava brzu kupovinu”, napominju iz vinarije.

Uspješniji i sigurniji dugoročni plasman vina oslanja se na nove tehnologije i prelazak na suvremene načine prezentiranja proizvoda što rezultira većom prepoznatljivosti na tržištu, ujedno poboljšavajući vidljivost proizvoda i kvalitetnije prezentiranje. “Online vinoteka optimizirana je za sve uređaje kako bi korisnici preko mobitela, tableta ili računala mogli jednostavno pregledavati sve naše proizvode i obaviti kupnju na što jednostavniji način. Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 350,00 kuna, a trenutno se vrši samo na području Hrvatske. Kako bi svakom zainteresiranom posjetitelju i budućem kupcu omogućili lakšu kupovinu, potrudili smo se osigurati razne mogućnosti plaćanja, pa naručeno vino možete platiti Visa, MasterCard i Maestro kreditnom ili debitnom karticom jednokratno. Želja nam je svim vinoljupcima i vjernim kupcima omogućiti jednostavnu i brzu narudžbu prepoznatljivih kvalitetnih, vrhunskih, predikatnih te cijenjenih arhivskih vina”, poručuju iz vinarije KUTJEVO d.d. Omiljeno vino možete naručiti na web adresi https://kutjevo.com/webshop iz udobnosti i sigurnosti vlastitoga doma.