Mnogi tvrde da je ona najzgodnija vozačica kamiona: 'Zarađujem 120 tisuća dolara radeći šest mjeseci'

Djelatnica FIFO-a, prozvana 'najzgodnijom vozačicom kamiona na svijetu', otkrila je svoju šesteroznamenkastu plaću za koju kaže da joj je omogućila da živi najbolji mogući život'. Ashlea iz Pertha oglasila se na društvenim mrežama i ponudila uvid u svoj užurbani život radeći u udaljenoj Zapadnoj Australiji. Radeći kao vozačica samoistovarivača, radi 14 dana u rudnicima Pilbara, budi se u 4 ujutro, radi užurbanu 12-satnu smjenu po velikoj vrućini te zatim ima 14 dana slobodno, prenosi New York Post.

Ali, naporan rad se isplatio, jer Ashlea zarađuje 120.000 dolara godišnje radeći šest mjeseci u godini. 'Kako mogu voditi tako dobar život i baviti se rudarenjem? Pa, za počekat, svaki mjesec imam dva slobodna tjedna', rekla je Ashlea, 'Prioritet u mom životu je da radim super stvari. Uvijek idem na događaje, uvijek tulumarim, uvijek putujem, uvijek jedem vani, jednostavno radim sve što volim'.

Istaknula je i nekoliko čimbenika koji su joj omogućili da živi život iz snova. 'Kao prvo, ja nemam djece, hvala bogu... nemam djece' objasnila je smijući se, 'Kao drugo, sama sam po svom izboru nemam partnera o kojem bih se brinula. Također nemam duga pa posjedujem svoj auto. Prodala sam svoju investicijsku nekretninu tako da moj bankovni račun trenutno izgleda prilično dobro'.

Zatim je objasnila koliko točno zarađuje kao vozač kamiona u FIFO-u: 'Očito je da će sve tvrtke plaćati drugačije, tako da je ovo ono što sam ja osobno dobila'. Kad je tek počela kao pripravnica, zarađivala je 36,50 dolara po satu. Ali, nakon prva tri mjeseca rada u rudnicima, dobila je povećanje plaće, čime je njezina satnica dosegla 43,50 dolara. 'Dakle, prilično lijep skok', rekla je.

VEZANI ČLANCI:

'Za moju prvu godinu kao greenie (novi vozač kamiona) to bi me dovelo do otprilike 94.000 do 95.000 dolara godišnje za šest mjeseci, što je prilično cool za početnika', dodala je, 'Da sam ostala na tom mjestu kao iskusna vozačica kamiona, mislim da bih dobila oko 46,50 dolara po satu'. Nakon što je završila prvu godinu, Ashlea je promijenila ugovaratelja i njezina se nova satnica povećala na 51,50 dolara.

'Dakle, to je prilično dobro', rekla je, 'Ugovorna tvrtka s kojom radim zapravo vam isplaćuje bonus svaki mjesec i plaćaju vam 2000 dolara svaki mjesec dok ostajete kod njih, tako da to može biti između 6000 i 10 000 dolara. Dakle, mojih 51,50 dolara godišnje bi bilo otprilike 112 000 dolara. S mojim bonusima, to bi moglo biti dodatnih 10.000 dolara – dakle 122.000 dolara za moju prvu godinu. Mislim da je prilično dobro raditi samo šest mjeseci u godini kao kamiondžija'.

Ashlea je bila šokirana nakon što je netko na internetu napravio video o njoj kao 'najzgodnijoj vozačici kamiona na svijetu'. 'Netko je napravio video o meni na internetu', rekla je, 'nazivaju me najzgodnijom vozačicom kamiona na svijetu. Malo je to previše odgovornosti, ali cijenim ovu gestu'.

Ashlea je rekla i kako nije imala iskustva prije rada u rudnicima. Počela je u 'komunalnim službama' gdje je žonglirala s raznim ulogama, uključujući posao spremačice, rad u baru, rad u kuhinji i posao zaštitara. 'Priznajem da je plaća bila sranje i da je to bio stvarno težak posao', rekla je, 'Tako je vruće, ima toliko muha i odvratno je, ali ja sam to radila samo tri mjeseca i to mi je dalo priliku da dobijem FIFO iskustvo u svom životopisu'.

U očajničkoj želji da se uživi u bolju ulogu, Ashlea je rekla da je stalno zvala rudarsku građevinsku tvrtku sve dok nije uspjela dobiti priliku. 'Trebalo je oko šest telefonskih poziva tijekom nekoliko tjedana', rekla je, dodajući da je upornost ključna. Napokon joj je ponuđen pripravnički staž, gdje je mogla naučiti širok raspon vještina, uključujući vožnju kamiona i sigurno rukovanje strojevima i opremom.

'Kamione je vrlo lako voziti', rekla je, 'Imala sam dovoljno sreće da uđem u praksu za vozača kamiona samoistovarivača kod izvođača i prije nego što sam uopće otišla na gradilište, oni su imali školu kamiona u svom glavnom uredu u Perthu. Prošla sam dvotjednu obuku i naučila sve o rudniku, različitim strojevima i samom kamionu. Nakon toga sam se osjećala samouvjereno, odmah sam otišla na gradilište i počela voziti kamion'.

Unatoč radu u teškim uvjetima, Ashlea je rekla da dva tjedna odmora svaki mjesec posao čini isplativim. 'Razlog broj jedan zašto sam htjela raditi FIFO je taj što volim putovati i svaki mjesec imam dva puna tjedna slobodno', rekla je. 'Dakle, iako su dva tjedna koliko sam na poslu stvarno teška - dani su dugi, izolirani ste od prijatelja i obitelji, stalno ste umorni, vruće je. Ima toliko mnogo nedostataka, ali iako je to slučaj sa mnom, dobivam dva cijela tjedna slobodno pa se potpuno isplati'.

VEZANI ČLANCI:

Prije nego što se okrenula svijetu rudarstva, Ashlea je rekla da je radila normalan posao od 8 do 5 – ali je još uvijek žudjela za nečim izvan svoje zone udobnosti. 'Slobodni vikendi jednostavno mi nisu bili dovoljni', dodala je, 'Zarađujem mnogo više novca radeći za FIFO pa mi je lakše uštedjeti novac. Jedan od mojih ciljeva je kupiti nekoliko nekretnina za ulaganje. Pomalo starim i voljela bih imati djecu jednog dana pa se želim financijski srediti. Stoga radim FIFO za stil života, putovanja i financijski se pripremam za budućnost'.

Postala je bodybuilderica u 69. godini: 'Bojala sam se, ali sada volim nositi blještave bikinije'