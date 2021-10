Mladić (19) spava sa šeficom (46): 'Htio sam dati otkaz, ali me nagovara da ostanem'

Anonimni je mladić (19) na Redditu ispričao kako je razmišljao da dâ otkaz na trenutačnom poslu, no nedavno je, kaže, počeo spavati sa svojom 46-godišnjom šeficom koja ga sad nagovara da ostane.



Trudio se, piše, ispuniti sve zadatke na svom radnom mjestu u jednom call centru, no taj mu posao ne odgovara pa je namjeravao dati otkaz i potražiti nešto drugo.. Ipak, u zadnja su se tri tjedna stvari neočekivano promijenile, nakon što je spavao sa svojom mnogo starijom šeficom...



Sve se, piše on, dogodilo kad su se jednu večer našli u istom pubu i 'kliknuli', a nakon noći koju su skupa proveli, nastavili su sa svojom tajnom vezom koja sad već traje četiri mjeseca.



No, iako joj je, kaže, rekao da želi dati otkaz, ona ga moli da to ne napravi i govori mu da ''može slobodno ostati i ništa ne raditi''.

Najčešće pogreške koje radite pri kuhanju kave, a uništavaju joj okus!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ona vjerojatno misli da se više ne bismo viđali ako odem, što je istina", napisao je.



Ne radi, kaže, ništa komplicirano, samo telefonski ljudima prodaje inspekciju potkrovlja, no još otkad je počeo u rujnu prošle godine ne uspijeva ispuniti zadanu kvotu.



"Znao sam da ne radim dobro i da mogu ili otići ili dobiti otkaz", napisao je, a većina mu je Reddit korisnika savjetovala da ne misli o njoj i da krene dalje.



"Ona te samo pokušava na silu zadržati, a vjerojatno bi i sama imala problema da te pokriva dok ti 'ne radiš ništa", napisao je jedan korisnik, a neki su mu čak savjetovali da je prijavi za seksualno uznemiravanje.



"Kako bi izgledalo da ste 19-godišnja djevojka, a šef muškarac? Ona bi mogla izgubiti posao ili nešto gore, a on želi da ostane", rekao je jedan korisnik.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak