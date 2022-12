Mladenka za vjenčanje odredila stroga pravila: ‘Nismo smjele imati kratke haljine, umjetne trepavice niti štikle’

Jedna mladenka uvela je nekoliko strogih pravila kojih su se djeveruše trebale pridržavati kako je ne bi zasjenile na njezin poseban dan. Jedna njezina prijateljica na Redditu je objasnila je kako se mladenka toliko bojala da će joj jedna od djeveruša ukrasti svjetla reflektora da im je svima zabranila nošenje štikli i umjetnih trepavica, piše Mirror.

- Nitko nije smio nositi štikle jer nije htjela da itko bude viši od nje, iako je već bila najmanje 8 centimetara viša od od bilo koje druge djevojke na svom vjenčanju. Također, nitko nije smio nositi umjetne trepavice osim nje jer, znate, dugačka i voluminozna bijela haljina vas ne ističe dovoljno. Nama djeverušama nije dopustila da nosimo kratke haljine, morale su biti do koljena i nisu smjele biti bez rukava, i trebale smo biti što više pokrivene - napisala je u objavi.

Uoči vjenčanja, djeverušama je bilo naređeno da dolaze na svadbene sastanke dva puta tjedno, a svaki je trajao najmanje tri sata. Da stvar bude gora, sastanci su počeli šest mjeseci prije velikog dana. Na njezinoj djevojačkoj zabavi, svi su morali kratko izrecitirati cijeli raspored kako bi dokazali da su sve shvatili i da će se toga držati. Kada je došao veliki dan, djeveruše nisu dobile zahvalu za svoj naporan rad i predanost - umjesto toga na njih se 'vrištalo' cijeli dan.

- Vrištala je i derala se na sve djeveruše dok smo se spremale na dan vjenčanja dok se pred svojim gostima pretvarala da je najbolja supruga/mlada ikada - nastavila je.

Mladenka je kasnije natjerala svoje djeveruše da stoje vani na snijegu radi slikanja, zabranivši im da obuku kapute između kadrova. Djeveruša je svoju objavu na Redditu završila naglim riječima: "Gotova sam s njom."

Korisnici Reddita složili su se s njom da je mladenka pretjerala i grozno se ponašala, a mnogi su podijelili svoja iskustva s 'podivljalim' mladenkama.

- Znam kako je to kroz to prolaziti. Moja majka me za svoje vjenčanje natjerala da obrijem noge i kasnije je provjeravala jesu li dovoljno glatke - napisala je jedna korisnica.

- Moja polusestra je poludjela na mene jer sam htjela nositi svoje dijamantne naušnice na njezinoj vjenčanju, a ona je htjela da nosim neku bižuteriju. Pokušala sam joj objasniti da imamo osjetljive uši i da ne mogu nositi bilo što, no okrivila me da joj želim upropastiti dan - dodala je druga korisnica.

