Mislite kako je loše na prvom spoju pričati o svojem bivšem? Znanstveni se ne slažu s vama

Mnogi kažu kako se bivše ljubavi trebaju skrivati, kao i da se treba tajiti njihov broj, a stručnjaci ipak savjetuju da na prvom spoju trebamo pričati o svojim bivšima, evo i zašto.

Foto: Getty Images

Stručnjak za veze James Preece vjeruje kako je pričanje potencijalnom partneru o bivšem dečku na prvom spoju dobro i to iz vrlo jednostavnog razloga, jer to onda znači da osobe koje pričaju o njemu, više ne razmišljaju o bivšem partneru, odnosno da su ga preboljele.

"Ako možete pričati o ovoj situaciji i šaliti se s njom, to znači da ste spremni krenuti dalje", rekao je James za portal Her. S ovime se slaže i psihologica Madeleine Mason koja je dodala: "Ako je osoba s kojom ste na spoju ljubomorna na to što imate bivše ljubavi, ovo je upozorenje koje je bolje uočiti ranije nego kasnije."

