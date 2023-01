Mislite da znate što znači ‘i’ u iPhoneu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Malo slovo "i" ispred većine Appleovih proizvoda postalo je toliko popularno da sada gotovo nitko na njega više ne obraća pažnju, a još manje ljudi zna što ono zapravo znači. Jeste li se ikada zapitali koje je zapravo značenje prefiksa "i"?

Obično ljudi pretpostavljaju da to znači, kako je prevedeno s engleskih naziva, 'inteligentan ili nezamjenjiv', a neki su čak smatrali i da "i" znači "moj telefon", no to nije tako, piše Mirror.

Kako se rukujete? Doznajte što vaš stisak ruke govori o vama!

Steve Jobs je 1998. godine predstavio iMac, prvi Appleov proizvod sa sada slavnim prefiksom. Njegova ideja bila je jednostavna – "i" označava ono za što će većina ljudi koristiti osobno računalo, a to je internet. No, tu objašnjenje ipak nije bilo gotovo, pa je tako Jobs kasnije otkrio što još "i" znači, a to zapravo nije samo jedna riječ, već njih čak pet, koje simboliziraju cijeli identitet njegove tvrtke. Naime, on je tako rekao da slovo 'i' označava riječi: "individualnost, instrukciju, informaciju i inspiraciju'. Također je misteriozno rekao da to zapravo "nije imalo službeno značenje", aludirajući na to da potencijalno znači 'osobna zamjenica' i 'uputa' u obrazovne svrhe.

Tvrtka je ubrzo počela koristiti 'i' u gotovo svim proizvodima, od softvera iToolsa do hardvera, uključujući iPod, a na kraju smo dobili i iPhone, iako je u početku bilo pravnih zavrzlama, jer je isto ime za svoj proizvod koristio i Cisco. Danas je poznati prefiks Appleov zaštitni znak, premda su ga s najnovijim proizvodima izbacili iz uporabe, primjerice Apple TV i Apple Watch. Svejedno, teško da će itko u bližoj budućnosti malo 'i' ispred imena proizvoda povezati s bilo čim drugim osim s njihovim proizvodima.

Vole luksuzan život: Ovi horoskopski znakovi su najveći materijalisti!