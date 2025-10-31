Mir, priroda i moderan život: novi stambeni projekt u srcu Brezovice

Smještena južno od zagrebačke vreve, Brezovica već godinama privlači one koji žele disati punim plućima, a pritom ostati povezani s gradom. Novi stambeni projekt u ovom dijelu Zagreba donosi upravo ono što moderne obitelji traže: kvalitetu, sigurnost i mir u prirodnom okruženju, uz odličnu prometnu povezanost s centrom grada. Do Glavnog kolodvora vlakom se stiže za svega 14 minuta, a automobilom za oko 20 minuta, što Brezovicu čini idealnim izborom za svakodnevni život.

Mirna oaza

U neposrednoj blizini planirani su veliki park, dječja igrališta i brojne zelene površine koje će ovaj kvart pretvoriti u oazu za šetnje, igru i opuštanje. Upravo zato, novi stambeni kompleks osmišljen je kao mjesto gdje se može živjeti punim plućima, ali bez buke i stresa. Jedan od najatraktivnijih stanova u ponudi je trosoban stan S18, zatvorene površine 67,70 m2, kojem pripada i balkon od 8,80 m2, savršeno mjesto za jutarnju kavu, obiteljski doručak ili večernje opuštanje.

Stan je pažljivo projektiran kako bi svaki kvadrat imao svrhu i funkciju. Prostrani open space dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom povezan je s balkonom, čime se prostor otvara prema van i stvara dojam lakoće i svjetlosti. Uz master spavaću sobu te dodatnu sobu koja može služiti kao dječja, radna ili gostinjska, stan nudi sve što je potrebno za suvremen, udoban i harmoničan život. Tu su i moderna kupaonica te gostinjski toalet, a dizajn interijera naglašava čiste linije i prirodne tonove koji se skladno uklapaju u zelenu okolinu.

Foto: Promo

Projekt donosi visoke standarde gradnje, energetski učinkovite materijale i suvremene tehničke sustave koji jamče dugoročnu kvalitetu i niske troškove održavanja. Planirano useljenje je u lipnju 2027.

Agencija kojoj vjerujete

Na hrvatskom tržištu nekretnina, partner koji najbolje razumije taj osjećaj je Eurovilla.Osnovana 2003. godine kao mala obiteljska tvrtka, danas je vodeća agencija poznata po beskompromisnoj kvaliteti, vrhunskoj usluzi i dubokom poznavanju tržišta. Eurovilla već više od dva desetljeća gradi povjerenje kroz individualan pristup i razumijevanje da svaka nekretnina nosi osobnu priču.

U njihovoj ponudi nalaze se ekskluzivne i suvremene nekretnine poput ove u Brezovici, a nagrada za najbolju agenciju u Hrvatskoj u sklopu međunarodne konferencije Brend Forum 2025. potvrđuje reputaciju Euroville kao sinonima za luksuzno, ali dostupno poslovanje.