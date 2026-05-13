Mikrobiologinja razriješila vječnu dilemu: Kupka ili tuš? Evo što je higijenski bolja opcija

Slavica Trgovac Martan
13.05.2026.
u 06:00

Kupke imaju svoje prednosti, osobito kada je riječ o opuštanju, smanjenju napetosti, ublažavanju bolova i poticanju cirkulacije

Tuširanje i kupanje imaju isti cilj: nakon njih se želimo osjećati čisto, svježe i opušteno. No, prema riječima stručnjaka, ta dva rituala ipak nisu jednako učinkovita kada je riječ o higijeni. Klinička mikrobiologinja dr. Primrose Freestone sa Sveučilišta u Leicesteru objasnila je da bi odgovor mogao razočarati sve koji obožavaju duge, mirisne kupke, piše UNILAD. Kako kaže, tijekom kupanja voda se ne mijenja, što znači da se bakterije koje se već nalaze na koži samo premještaju s jednog dijela tijela na drugi. Drugim riječima, dok se opuštamo u kadi, sjedimo u vodi u kojoj se nalaze znoj, odumrle stanice kože i mikrobi koje je voda skinula s tijela. Zbog toga kupka može biti ugodna, ali nije najbolji izbor ako nam je glavni cilj temeljito pranje.

Tuširanje je, prema njezinim riječima, higijenski bolja opcija jer voda stalno teče i ispire moguće klice. Kontinuirani mlaz učinkovitije uklanja mikrobe s kože i odumrle stanice, a istodobno stvara blago trenje koje dodatno pomaže čišćenju. Posebno korisno može biti jutarnje tuširanje jer se njime ispire znoj i bakterije koje se tijekom noći mogu nakupiti na koži i prenijeti s posteljine.

Ipak, to ne znači da kupke treba potpuno izbaciti. One imaju svoje prednosti, osobito kada je riječ o opuštanju, smanjenju napetosti, ublažavanju bolova i poticanju cirkulacije. Problem je samo u tome što su više ritual za odmor i ugodu nego najbolji način za temeljito čišćenje tijela. Rješenje je jednostavno: ako volite kupke, uživajte u njima, ali se nakon toga kratko istuširajte. Tako ćete dobiti opuštajući učinak tople vode, a zatim s kože isprati ono što je tijekom kupanja završilo u vodi. To je osobito dobra navika nakon vježbanja, vrućeg dana ili ako se u kupku dodaju ulja i pjenušave kupke koje mogu ostaviti trag na koži.

No kupaonica krije još jedno mjesto koje se često zanemaruje, a može biti pravo malo skladište vlage i bakterija: kupaonski tepih. Stručnjaci upozoravaju da prostirke ispred kade ili tuša upijaju vodu svaki put kada na njih stanemo mokrim stopalima. Ako ostanu vlažne i priljubljene uz pod, osobito one s gumenom podlogom, mogu postati pogodno mjesto za razvoj plijesni i neugodnih mirisa. Zato ih je dobro prati jednom tjedno na višoj temperaturi, ako to dopuštaju upute proizvođača, i temeljito osušiti prije ponovnog vraćanja na pod. Kupaonske prostirke ne bi trebale danima stajati mokre i spljoštene na pločicama. Kao i kod tuširanja i kupanja, mala promjena navike može napraviti veliku razliku u osjećaju čistoće.

Ključne riječi
higijena kupka kupanje tuširanje

