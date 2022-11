Majka skrivala trudnoću od svoje obitelji sve do poroda: ‘Sada su svi bijesni na mene’

Jedna žena ispričala je kako je odlučila skrivati svoju trudnoću od većine svoje obitelji, a oni tu odluku nisu uopće dobro prihvatili. Govoreći o svome nesvakidašnjem izboru, žena je objasnila da je njezina maćeha postala 'previše agresivna' oko preuzimanja uloge majke, nakon što je njezina majka umrla, zbog čega su se ona i sestra osjećale vrlo neugodno, piše Mirror.

Njezinoj sestri maćeha je počela ići na živce tijekom njezine dvije trudnoće, jer ju je mučila pričom kako bi ona trebala biti tu za nju, kao njezina majka. Maćeha joj je čak rekla i da će ih to što će postati majka još više zbližiti, što je ideja kojom njezina sestra nije bila oduševljena. Na Redditu je žena objasnila da ona i sestra nikada nisu bile previše oduševljene maćehom, no njezino ponašanje tijekom sestrine trudnoće, samo je pojačalo odbojnost.

- Čak je rekla mojoj sestri da je dramatična kada joj je rekla da joj nedostaje mama i da nije imala strpljenja za njezine pokušaje zbližavanja na silu. Rekla je da trudnoća čini žene iracionalnima i da nema razloga da joj toliko nedostaje netko koga više nema. Moja sestra od tada nije dopuštala da žena našeg oca bude poznata kao baka njezinoj djeci. Razmišljala je o tome da to dopusti prije trudnoća, ali nakon što se to sve dogodilo, nije više htjela niti čuti za to - napisala je žena u objavi.

Kada je ona zatrudnjela, odlučila je šutjeti o tome do poroda, povjerivši se samo sestri i suprugovim roditeljima. Kako živi poprilično daleko od svog oca, bilo je relativno lako držati se podalje tijekom cijele trudnoće.

- Znala sam da će to povrijediti njihove osjećaje, ali nije me bilo briga tada. Kada su saznali, moj tata je bio bijesan, a njegova žena i moja polusestra i dalje mi šalju poruke koliko sam okrutna i nepravedna i kako sam im oduzela uzbuđenje i pokvarila cijelo iskustvo. Tata i maćeha su rekli da je važno da ona postane baka po treći put, posebno s obzirom na to da je drugi unuci nikada neće zvati bakom, a ja sam bila sebična što sam joj oduzela tu radost - nastavila je.

Korisnike Reddita upitala je je li pogriješila, no oni su većinom stali na njezinu stranu, pišući da razumiju njezinu odluku.

- Tvoja maćeha zvuči naporno. Učinila si najbolje za sebe, svog muža i svoje dijete. Tvoja trudnoća i porod su tvoje najvažnije stvari u životu i nisu ovdje oni važni - napisala je jedna korisnica.

- Maćeha se loše odnosi prema smrti vaše majke, trebala bi imati puno više razumijevanja. Apsolutno podržavam tvoju odluku - dodala je druga.

