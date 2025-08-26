Mačka vas je probudila usred noći? Evo što nikako ne smijete napraviti

Mačke su poznate po svojoj neovisnoj naravi, ali mnogi vlasnici znaju da ta ista neovisnost ponekad uključuju buđenje usred noći. Bilo da traže hranu, pažnju ili jednostavno žele igru, njihovi noćni izleti po domu mogu vlasnicima poremetiti san i testirati strpljenje. Biheviorist za mačke Jackson Galaxy često na svojim društvenim mrežama pomaže drugim vlasnicima mačaka s bilo kakvim problemima u ponašanju njihovih ljubimaca koje bi mogli imati. Jackson se zalaže za zamjenu "ne" s "da" prilikom rješavanja neželjenog ponašanja mačaka, što znači da biste trebali pružiti alternativu koja zadovoljava potrebe vaše mačke umjesto da jednostavno kažete ne.

Taj pristup usredotočuje se na razumijevanje motivacije mačke i preusmjeravanje na prihvatljivo ponašanje. Umjesto da mački kažete "ne", trebali biste joj ponuditi alternativu "da". Primjenjujući svoju teoriju u praksi, Galaxy je objasnio kako možete koristiti tu teoriju da biste spriječili da vam mačka ometa san i budi vas usred noći, piše Daily Express. "Budi li vas vaša mačka usred noći?", napisao je u videu prije nego što je podijelio svoj savjet. "Što radite u tim trenucima? Bacate nešto prema njima ili, što je još gore, ustajete i hranite ih ili igrate se s njima u tri ujutro, a zatim se žalite da niste dovoljno spavali?", upitao je.

Dodao je da bi "ne" u tom slučaju bilo da ih potpuno ignorirate. "Sakrijte glavu u jastuk, ne izgovarajte njihovo ime, ne ustajte, ne dajte im nikakvu naznaku da će dobiti što žele. 'Ne' u ovom slučaju znači ništa", objasnio je. Zatim je podijelio najbolji način za zaustavljanje ovog ponašanja, a to je da se pobrinete da svojoj mački posvetite malo pažnje prije spavanja. "'Da' obuhvaća sve što se događa oko vremena za spavanje, uključujući i da im date obrok prije nego što odu na počinak", rekao je.

Nastavio je dijeliti neke ideje o tome što učiniti, što je uključivalo igranje s mačkom prije spavanja i radnju stvari koje mačka voli, uključujući davanje posljednjeg obroka u danu neposredno prije spavanja da vas ne bi probudila zbog gladi. "Ako ponovite ovo 'ne/da' pravilo tijekom, recimo, maksimalno deset dana, primijetit ćete promjenu u ponašanju", rekao je svojim pratiteljima.

Ljudi su u odjeljku za komentare pohvalili Jacksona za njegov savjet, a mnogi su podijelili vlastita iskustva sa svojim mačkama. "Poštujem vas i cijenim, ali moja mačka će mi zapaliti kuću ako se ne probudim", napisao je jedan korisnik. "Moja mačka vrišti satima dok se ne probudim i ne nahranim je. Također počinje lupati po mojim vratima i rušiti stvari, a također me udara po licu!", objasnio je drugi.

"Privučem ih u zagrljaj, pa one odu", napisala je treća osoba. "To radim otkad je moja mačka bila mačić. Sada spava jednako kao i ja, tik pored mene u krevetu. Obje se budimo uz moj alarm ili spavamo duže vikendom", zaključila je četvrta.