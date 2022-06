Lubanja, muškarac ili čamac? Prva stvar koju ugledate otkrit će vaše najveće slabosti u ljubavi

Ovaj vam zanimljivi test osobnosti može pomoći u određivanju mana koje mogu pridonijeti sukobima u odnosima; kako biste bolje shvatili što su najveće slabosti u vašim vezama, trebate samo baciti pogled ovu na crno-bijelu fotografiju, a prva stvar koju primijetite otkriva vaše slabosti, kako prenosi The Sun.

Foto: GOillusions.com

Ako ste prvo vidjeli muškarca između dva stabla, vaša je slabost to što ste u svojim odnosima uvijek blizu sukoba, no to ne znači nužno da uvijek svjesno želite izazvati probleme. Umjesto da počinjete sukobe, spoznajte zašto ih uzrokujete; jer za svaku dobru vezu prvo morate naučiti voljeti sebe.

Ako ste prvo primijetili ogradu, znači da je vaša najveća slabost u odnosima navika da se povučete od ostatka svijeta. Dakle, osim ako niste skloni preuzeti potrebne korak i otvoriti svoje srce, možete propustiti pravu priliku za ljubav. Iako je potpuno uobičajeno držati ljude na distanci nakon što ste bili povrijeđeni, ako predugo držite zid nitko vas neće vidjeti onakvim kakvi stvarno jeste.

Ako ste vidjeli viseći čamac i jaja u gnijezdu onda je vaša slabost povezana s vašim velikim očekivanjima. Drugim riječima, nitko na ovoj planeti ne bi mogao ispuniti vaše visoke standarde u ljubavi. Iako je važno da se ne zadovoljite s manjim kada tražite tog posebnog partnera, također morate biti sigurni da ne pretjerujete s popisom nužnih kvaliteta.

Ako vam pažnju prvo privuče lubanja, vaša glavna slabost u vezi svodi se na tjeskobu i strah. Stalna vas briga može spriječiti da jasno vidite ono što je ispred vas, što uključuje i potencijalnog životnog partnera. Iako je dobro biti oprezan, ne želite uopće ne riskirati.

