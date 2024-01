Ljudi podijelili najneugodnije stvari koje su vidjeli na vjenčanjima: ‘Mladenci su pjevali zavjete u Crkvi…’

Vjenčanje bi trebalo biti dan pun radosnih uspomena za sve prijatelje i obitelj - a posebno mladenku i mladoženju. Međutim, postoje neke bračne ceremonije kojih se gosti s užasom prisjećaju zahvaljujući nekim neugodnim događajima, piše Mirror.

Objava na Redditu tražila je od korisnika da podijele najjezivije stvari koje su ikada vidjeli na vjenčanju, a odgovori nisu razočarali. Pitanje je prikupilo nevjerojatnih 22.000 odgovora onih koji su jedva čekali otkriti nelagodne situacije, od užasnog pjevanja do preuzbuđenog pastora.

Jedan korisnik je komentirao: "Moj rođak i njegova žena su super religiozni i možda dvoje najneugodnijih ljudi koje sam ikada upoznao. Odradili su jedan od onih 'lažnih' prvih plesova gdje počinje sporom pjesmom, a zatim prelazi na plesnu točku s veselom pjesmom. Ne samo da je to prirodno jezivo, vesela pjesma je bila duga pet minuta, a oni su samo ponavljali iste pokrete iznova i iznova. Nije bio dopušten alkohol na vjenčanju, tako da nije bilo ničega što bi ublažilo bol." Drugi korisnik je napisao: "Nisu krivi mladoženja i mladenka. Ali pastor koji ih je vjenčao, pričao je o svom braku i svojoj djeci 20 minuta. Očito je želio pokazati kakav će brak biti. Jeza je još više porasla kad je počeo ulaziti u neugodne osobne stvari koje se tiču ​​njegove kćeri. Primjerice, kako je njegova kći, Kelsey, naučila ovako hodati, a prve riječi njegove druge kćeri bile su to i to .I da on i njegova žena vode ljubav po cijeloj kući jer to je ono što radite kad ste zaljubljeni, itd. Mlada i mladoženja su morali stajati tamo držeći se za ruke 20 minuta točno ispred njega dok smo nas ostalih 150 morali slušati o njegovom seksualnom životu i njegovoj djeci."

Odlazak na vjenčanje često znači priliku za uživanje u dobroj glazbi. Ali jedan par je ovo odveo do krajnosti i odlučio glavni dio ceremonije pretvoriti u cijelu pjesmu. Korisnik je ispričao je što se dogodilo: "Oni su jedno drugome pjevali svoje zavjete. Ni jedno nije imalo dobar glas. Zavjeti su općenito bili ludi, kao da će biti pokorna u spavaćoj sobi, ali da ju on ne pita kamo ide. Mikrofoni s automatskim podešavanjem bili su užasna ideja. Njihove zavjetne pjesme dijelile su refren i bilo je grozno i ​​očekivali su da gosti pjevaju s njima uz refren. Pjevanje zavjeta trajalo je 20 minuta.Čista jeza." Dok je iskusni poznavatelj vjenčanja savjetovao: "Ja radim na vjenčanjima. Bio sam na više od 3000 vjenčanja. Stvar s pjevanjem zavjeta nikad neće uspjeti kako mislite da hoće. Nikada nemojte pjevati zavjete. Nikada ne pokušavajte pjevati bilo koji dio svog vjenčanja. Neće ići onako kako ste zamislili."

Jedan mladoženja čak je govorio o neugodnostima koje su im izazvale mama i svekrva na vjenčanju zahvaljujući tradicionalnoj nizozemskoj tradiciji. "Moja mama i svekrva inzistirale su na 'štukjama', odnosno performans ruganja mladencima uz pokazivanje svima njihove neugodne slike iz djetinjstva. Izričito smo ih zamolili da to ne rade i svejedno su to učinile. Nakon što su to izvele svi su bili iznervirani i posramljeni. Kad smo konačno prošli kroz tu muku, htjeli smo da se zabava nastavi, ali moja je svekrva napravila još jednu 'štukju'." Jedan korisnik je suosjećao i odgovorio: "Ah, da, štukje, dio svakog vjenčanja ili okupljanja od kojeg se najviše plašite. Vrlo rijetko je zapravo smiješno ili zabavno, većinu vremena jednostavno tako užasno dosadno."