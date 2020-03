Liječnik obolio od koronavirusa: Svakodnevno objavljuje svoje stanje i simptome kako bi educirao ljude

Dr. Yale Tung Chen, 35, zarazio se koronavirusom dok je radio u bolnici La Paz u Madridu, gdje je bio liječnik za hitne slučajeve. Sada svoju bolest koristi kako bi educirao ljude o stvarnosti koronavirusa. Na svojim društvenim mrežama svakodnevno objavljuje svoje simptome i postupke liječenja bolesti, prenosi New York Post.

Pogledajte kako pravilno oprati ruke kako bi se zaštitili od virusa:

Chen na društvenim mrežama dijeli ultrazvuke svojih pluća i dnevnik svojih bolova i poteškoća dok je u karanteni u svojoj kući. Zbog njegove iskrenosti u vezi korone zauzvrat dobiva mnogobrojne želje za brzi oporavak te podršku. Iako su njegovi simptomi za sada blagi, on upozorava ljude da se ovaj virus razlikuje od osobe do osobe.

Day 3 after #COVID diagnosis. No sore throat/headache. Yesterday was cough day, still no shortness of breath/chest pain. Diarrhea started, lucky cough got better. #POCUS update: similar effusion, seems less thickened pleural line + no b-lines (PLAPS). #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/ycJfQNtLL8