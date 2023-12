'Ličku basu sami proizvodimo, stavljamo je čak i u – tortu'

Dug je popis jela koji će vam oduševiti nepce u srcu Like, u restoranu Lička kuća u sklopu NP Plitvička jezera. Od domaćih rakija od šljiva, borovnica, jabuka, kruške, do raznih sireva, kravljih i kozjih iz lokalnih OPG-ova, pa će se tu naći i poznati škripavac na hladnoj plati s domaćim sirevima. Ima tu i domaćih kobasica s junetinom, slanine, pršuta, ali i čitav niz drugih jela. Uglavnom, u svako godišnje doba, kao što možete doživjeti ljepotu Nacionalnog parka u raznim bojama, tako možete doživjeti i razne okuse i sezonska lička jela u restoranu Lička kuća. Lički sir basa nezaobilazan je dio njihove gurmanske priče, sir je to nalik namazu koji je i tradicionalno dio ličke kuhinje u svako doba godine, pa i u ove blagdanske dane.

– Riječ je o specifičnom siru nalik na namaz kojemu teksturu određujemo duljinom cijeđenja. Kako nam trebaju samo svježe namirnice, mi ga sami proizvodimo za svoje potrebe, po tome smo poznati, basu ne nabavljamo od OPG-ovaca. Nudimo je kao slani prilog, koristimo je i za sirnicu, ali i za našu jedinstvenu tortu od ličke base koju imamo u ponudi tijekom ljetnih mjeseci – kazao nam je Igor Daić, v. d. voditelj Obračunske jedinice Nacionalnog restorana Lička kuća.

18.12.2023., Plitvicka jezera - Za bozicni prilog - ponuda u restoranu Licka kuca jela sa poznatim lickim sirom - basa koju sami proizvode. Na slici voditelj Licke kuce Igor Daic i sefica kuhinje Katarina Bicanic. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ova torta nastala je na bogatoj gastronomskoj tradiciji koja je oblikovala ličke omiljene poslastice, a sastoji se od nekoliko slojeva: kora od tankog biskvita na koje se stavlja osvježavajuća krema od kiselkaste base i sve je zaokruženo domaćim pekmezom od šljiva koji također rade kuhari ovog restorana. Prehrana nekadašnje ličke obitelji ovisila je o namirnicama koje je čovjek mogao sam uzgojiti ili nabaviti. Vođeni time, chefovi Ličke kuće osmislili su menije koji u potpunosti odražavaju raznolikost kulinarskih blaga Like, a lička je basa jedna od takvih tradicionalnih jela koja je bila nezaobilazan dio ličke kuhinje.

U Ličkoj kući basu rade samo od domaćeg kravljeg mlijeka. Mlijeko se ugrije da bude toplo, ali ne vruće, dakle na oko 60°C. U tako zagrijano mlijeko ubaci se jogurt ugrijan na sobnoj temperaturi, promiješa se te posuda prekrije čistom krpom. Ostavimo ju na toplom mjestu da se mlijeko zgusne i sve da se ohladi. Zatim se tako zgusnuto mlijeko prebaci u posudu obloženu krpom ili s nekoliko slojeva gaze pa suprotne rubove krpe zavežemo da dobijemo paketić koji objesimo i ostavimo da se cijedi 24 sata. Sirutku koja se cijedi iz sira čuvamo u posudi u koju se ona cijedi.

Inačica etno muzeja

– I sirutku koristimo u pripremi raznih jela. Basa se može cijediti duže ili kraće. Ako se cijedi 24 sata, onda je stavljamo u našu masnicu, odnosno slanu štrudlu od base koja je popularna čitave godine i može se naći i na blagdanskom stolu. Basu možemo ostaviti da se cijedi i dva do tri dana i tada je koristimo uz neka druga jela kao prilog. Inače, basu koristimo u ovo zimsko vrijeme na platama uz nareske, zatim s policama, za umak uz slana jela poput janjeće pljeskavice. Može ići i u slatkoj varijanti, kao knedle smo ih radili s preljevom od vanilije, radili smo i svojevrstan cheesecake u čaši, samo smo umjesto mascarpone sira koristili našu ličku basu – kazao nam je Igor Daić. Inače, Lička je kuća izgrađena još 1972. i uređena kao inačica etno muzeja pa odiše ugođajem tradicionalne stare ličke kuće u kojoj se život obitelji vrti oko velikog ognjišta, s izloženim starinskim posudama u kojima se spravljala, među ostalim i lička basa.

