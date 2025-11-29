Naši Portali
vino za svaku prigodu

Kutjevačka Graševina berbe 2025. dostupna na tržištu

Vinarija Kutjevo
Foto: Vinarija Kutjevo
VL
Autor
Promo
29.11.2025.
u 08:15

Omiljena Graševina Kutjevo vraća se u punom sjaju nove berbe 2025. te je spremna osvojiti ljubitelje klasike.
S velikim zadovoljstvom objavljujemo da je nova berba Graševine 2025. dostupna na cijelom tržištu.

Nakon iznimno uspješne prošle berbe i velikog interesa potrošača, nova Graševina nastavlja tradiciju prepoznatljive svježine i pitkosti, koja je čini jednim od najomiljenijih vina u Hrvatskoj. Zahvaljujući svježini i pitkosti, izraženom sortnom karakteru Graševine te uravnoteženom okusu s prepoznatljivom lakoćom i zaokruženošću, svi ljubitelji vina i gastronomije mogu uživati u dodatnim radostima blagdana pred nama.

Vinarija Kutjevo
Foto: Vinarija Kutjevo

Vinarija Kutjevo i kroz novu berbu ponovno potvrđuje status wine brand no. 1 u svojoj kategoriji – poznato i uvijek dobrodošlo vino za svaku prigodu.

Uživajte u novoj berbi i blagdanima pred nama!

Vinarija Kutjevo
Foto: Vinarija Kutjevo

Vinarija Kutjevo

