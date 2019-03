Krumpire ne biste trebali izbaciti iz prehrane, čak niti ako želite izgubiti kilograme

Možete ih ispeći, napraviti pire, pržiti ih, kuhati ih, od njih napraviti njoke, ubaciti ih u gulaš, s njima pite...I možemo tako nastavljati niz. No, upravo su krumpiri ti koji se najčašće nalaze na listi "za odstrel" kada se odlučite promijeniti prehranu u svrhu gubitka kilograma.

Ipak, ne trebate ih se odreći jer ako ih konzumirate na pravi način, krumpiri zapravo mogu biti namirnica koja će vam pomoći u gubitku neželjenih kilograma. Evo što biste trebali znati o ovoj namirnici...

Spriječit će prejedanje

Krumpir je na vrhu indeksa sitosti (mjerilo koliko se ljudi osjećaju nakon konzumiranja određene hrane). Da biste se osjećali sito kao nakon konzumacije jednog krumpira, trebali biste pojesti čak sedam kroasana. Znanstvenici su u časopisu Journal of American College of Nutrition naveli kako su tijekom istraživanja osobe koje su slijedile recepte za zdrave obroke pripremljene s krumpirom, uspješno gubili kilograme konzumirajući pet do sedam obroka na dan.

Istraživači sa Sveučilišta Purdue ističu da bijeli krumpir sadrži 4,7 grama vlakana, otprilike isto kao i jabuka. Osim toga, krumpir sadrži škrob koji usporava probavu zbog čega se duže osjećamo sitima, pojašnjavaju nutricionisti.

Niskokalorična namirnica

Jedan bijeli krumpir, prosječne veličine, sadrži oko 163 kalorije. Studija iz 2018. godine pokazala je da su osobe s viškom kilograma mršavjele kada su konzumirale krumpir ranije u danu, lakše su gubile kilograme. Stručnjaci smatraju da je to zbog toga što su se dulje osjećali sitima.

Nutritivne vrijednosti

Jedan od razloga zbog kojih se krumpiri stavljaju na "crnu listu" namirnica neprijatelja osoba koje žele smršavjeti jest - škrob. No, škrob nije tako loš. Pokazalo se da djeluje na razinu šećera u krvi što olakšava gubitak težine i sprječava otpornost na inzulin, piše Women`s Health.

