Koriste spužvu tijekom tuširanja? Liječnik je otkrio koliko često biste je trebali mijenjati

Spužve za tuširanje su popularan dodatak u svakodnevnoj rutini njege tijela. Ove spužve dolaze u različitim oblicima, teksturama i materijalima te omogućuju ljudima da odaberu onu koja najbolje odgovara njihovim potrebama, od nježnih spužvi za osjetljivu kožu do grubih spužvi za piling i uklanjanje mrtvih stanica kože. Spužve za tuširanje ne samo da pomažu u ravnomjernoj primjeni gelova i sapuna, već i stimuliraju cirkulaciju, čineći tuširanje ugodnijim i učinkovitijim.

Ako ste i vi ljubitelj spužve za tuširanje, vrijeme je da poslušate nekoliko važnih savjeta o higijeni. Ono što možda niste znali jest da spužve zahtijevaju čestu zamjenu da biste izbjegli zdravstvene opasnosti. Vaša naizgled "bezopasna" spužva mogla bi skrivati ​​prilično neugodne tajne, piše Express.

Neki stručnjaci sugeriraju potpuno ostavljanje spužvi i da umjesto toga koristite samo ruke za čišćenje, smatrajući to jednostavnijom i higijenskom opcijom. Jedna je korisnica na TikToku objavila video s prilično istrošenom spužvom te je rekla da je vrijeme za njezinu zamjenu. Alternativno, čak i ako spužva ne izgleda previše izlizano, preporučila je nabavku nove svakih šest do osam tjedana.

Također je važno pustiti je da se osuši na zraku nakon upotrebe da bi se spriječio značajan rast bakterija, kao i često dezinficiranje mrežastih spužvi. Dr. Naheed Ali iz klinike Vera naglasio je važnost redovitog mijenjanja da biste održali dobre higijenske prakse.

"Većina ljudi ne razmišlja dvaput o svojoj spužvi, ali vidim što se događa kada to ne čine. Te stvari hvataju bakterije, plijesan i mrtve stanice kože, a ako se često ne mijenjaju, postaju leglo infekcija, iritacija, pa čak i pretjeranog rasta gljivica", objasnio je liječnik. Spužva koja je stalno vlažna savršeno je mjesto za razvoj mikroba, a svakodnevna upotreba nje na koži čini više štete nego koristi.

"U holističkom zdravlju sve je povezano. Problemi s kožom ne dolaze uvijek iz prehrane ili proizvoda, ponekad su to svakodnevne navike koje ljudi niti ne razmatraju. Kad netko dođe s upornim aknama, osipom ili iritacijom koja ne nestaje, tada je jedna od prvih stvari o kojima pitam higijena. Spužva puna bakterija koja trlja tijelo svaki dan ne čini nikakvu uslugu koži, pogotovo osobama s osjetljivom kožom, ekcemima ili oslabljenim imunološkim sustavom", rekao je dr. Ali.

Dodao je i da to također vidi kod zdravlja vlasišta i kose. "Neki ljudi koriste spužve ili druge proizvode na tjemenu, misleći da rade piling, ali oni samo ponovno unose bakterije i mrtve stanice kože u folikule dlake. To nakupljanje može dovesti do iritacije vlasišta i folikulitisa, pa čak potencijalno pridonijeti stanjivanju kose", opisao je.

Objasnio je da bi spužve za tuširanje trebalo mijenjati svakih nekoliko tjedana. "Imao sam pacijente koji su riješili tvrdoglavu iritaciju kože i neočekivane akne samo češćim mijenjanjem svoje spužve. To je dobra praksa koja čini stvarnu razliku", zaključio je.