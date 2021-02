Ova je optička varka hit na društvenim mrežama: Koliko vi boja vidite na ovoj slici?

Kad je prije par dana korisnik @YOONlKITTY na Twitteru podijelio sliku s više nijansi ljubičaste boje i pitao druge koliko boja na njoj vide, sigurno nije pomislio da će pokrenuti lavinu od 25 tisuća komentara.

Riječ je o takozvanoj 'Mach Bands iluziji' nazvanoj po fizičaru koji je primijetio da mozak zbunjuje naglašeni kontrast na mjestu prijelaza boje u drugu nijansu - pa na skali boja netko vidi njih 20, a drugi samo tri. Osim toga, mrežnica oka svakome drugačije 'snimi' sliku, a na broj boja koji vidimo bitno utječu i vanjski čimbenici poput npr. loma svijetla na ekranu uređaja koji koristimo.

- Broj boja koji vidite najviše ovisi o ekranu uređaja s kojeg gledate sliku; bilo da je riječ o smart phoneu, prijenosnom ili stolnom računalu - objasnio je Twitter korisnik i dodao da će 'taj broj najviše zato ovisiti o svjetlu i 'moodu' ekrana, kao i o svjetlu u prostoriji.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ