Koja ste veličina? Djevojka pokazala razlike u veličini istog konfekcijskog broja

Zabrinuti ste jer ne možete stati u svoj omiljeni model traperica koji ste isprobali u trgovini? Ne brinite, može lako biti kako je riječ o vašoj pravoj veličini, no proizvođači su je malo "prikrojili".

Chloe Martin, tinejdžerica iz Škotske, objavila je na Twitteru fotografiju na kojoj je vidljivo kako razni proizvođači imaju različite poglede na veličinu, odnosno, veličina 12 (M, 38) nije kod svakog brenda jednaka.

Incase you’ve ever wondered why women get so frustrated with our clothing sizes - every pair of jeans pictured, is a size 12 pic.twitter.com/V88JAPQZTI