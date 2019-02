Detalj na ovim hlačama izludio je žene: Može li tvoja majka i nama sašiti isto?

Džepovi. Mogli bismo tu ostaviti točku i ne pojašnjavati zašto je to tema koja se stalno pojavljuje među trendsetericama, ali i roditeljima. Ali prisjetit ćemo se te bolne teme mnogim ženama.

Zbog modnih je trendova vrlo često upravo praktičnost i potreba za džepovima na raznim modnim komadima izignorirana. Žalili su se na društvenim mrežama i majke koje su se zapitale zašto se pretežito izbjegavaju džepovi na dječjoj odjeći, ali i trendeseterice kojima je smetalo kako su džepovi premali ili su više estetskog, a ne funkcionalnog karaktera.

I upravo to imali su na umu oni koji napravili nešto sasvim drugačije. Minijaturne kratke hlačice, u koje inače ne biste mogli spremiti niti ključ od auta, sada imaju dovoljno prostora za sunčane naočale, ključeve, novac, make up... Odlična ideja uvijek nailazi na plodno tlo pa se u "uradi sam" projekt upustila i jedna djevojka koja je odlučila sašiti kratke hlačice maskirnog uzroka s pripadajućim džepom u istom uzorku. Podijelila je fotografiju kako joj je uspjelo.

I saw that one viral tweet (I can’t find the tweet anymore lol) n wanted to make a pair for me. I think I did a good job pic.twitter.com/kBeUx19gDI