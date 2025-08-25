Kineskinja iz Istre očajava: 'Naučiš hrvatski, kažu da je srpski'

Rebecca Zhang, rodom iz Kine, već dvije godine živi u Istri nakon što se udala za Hrvata. Na TikToku redovito dijeli svoje iskustvo života u Hrvatskoj i otkrivanja domaće kulture, a njezini videi često postaju viralni – neki su pregledani i više od milijun puta.

Jedna od tema koje je publiku posebno zabavila jest njezino učenje hrvatskog jezika. Rebecca iskreno priznaje da joj komunikacija sa suprugom ponekad zna biti pravi izazov. U jednom od snimljenih videa našalila se: “Kunem se da se moj muž promijeni kad progovori hrvatski. Ja ne razumijem ništa...”.

No, osim simpatičnih situacija u braku, Rebecca se često susreće i s primjedbama pratitelja. Dio korisnika TikToka tvrdi kako ona zapravo ne govori hrvatski, nego srpski. “Naučiš hrvatski – kažu da je srpski. Ne naučiš – kažu da si glupa. Pa što da radim?” zapitala se u jednom videu, očito frustrirana kontradiktornim komentarima.

Unatoč tome, većina Hrvata stala je na njezinu stranu i pružila joj riječi podrške. “Ne brini, ti si sad naša”, “Super si, nemoj obraćati pažnju na hejtere” i “Samo nastavi učiti, odlično ti ide”, samo su neki od komentara. Mnogi su je podsjetili i na to da su hrvatski i srpski jezici slični, pa nije neobično da dolazi do zabuna.

Rebecca je pak svojim duhovitim i iskrenim pristupom osvojila publiku, pa je jasno da će njezino učenje hrvatskog još dugo biti tema koja veseli i nju i njezine pratitelje.