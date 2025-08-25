Naši Portali
'pa što da radim?'

Kineskinja iz Istre očajava: 'Naučiš hrvatski, kažu da je srpski'

@rebeccazhangggg/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
25.08.2025.
u 10:30

“Super si, nemoj obraćati pozornost na hejtere”

Rebecca Zhang, rodom iz Kine, već dvije godine živi u Istri nakon što se udala za Hrvata. Na TikToku redovito dijeli svoje iskustvo života u Hrvatskoj i otkrivanja domaće kulture, a njezini videi često postaju viralni – neki su pregledani i više od milijun puta.

Jedna od tema koje je publiku posebno zabavila jest njezino učenje hrvatskog jezika. Rebecca iskreno priznaje da joj komunikacija sa suprugom ponekad zna biti pravi izazov. U jednom od snimljenih videa našalila se: “Kunem se da se moj muž promijeni kad progovori hrvatski. Ja ne razumijem ništa...”.

@rebeccazhangggg I swear he changes when he speaks Croatian… and I don’t understand anything… #hrvatska #croatia #zatebe #balkan #fyp ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

No, osim simpatičnih situacija u braku, Rebecca se često susreće i s primjedbama pratitelja. Dio korisnika TikToka tvrdi kako ona zapravo ne govori hrvatski, nego srpski. “Naučiš hrvatski – kažu da je srpski. Ne naučiš – kažu da si glupa. Pa što da radim?” zapitala se u jednom videu, očito frustrirana kontradiktornim komentarima.

Unatoč tome, većina Hrvata stala je na njezinu stranu i pružila joj riječi podrške. “Ne brini, ti si sad naša”, “Super si, nemoj obraćati pažnju na hejtere” i “Samo nastavi učiti, odlično ti ide”, samo su neki od komentara. Mnogi su je podsjetili i na to da su hrvatski i srpski jezici slični, pa nije neobično da dolazi do zabuna.

@rebeccazhangggg Replying to @slobodan pa što da ja radim? 🫠 #hrvatska #croatia #language #zatebe #fyp ♬ Silikoni - Severina

Rebecca je pak svojim duhovitim i iskrenim pristupom osvojila publiku, pa je jasno da će njezino učenje hrvatskog još dugo biti tema koja veseli i nju i njezine pratitelje.

Ključne riječi
srpski hrvatski TikTok kineskinja Istra Jezik

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Calliban
Calliban
11:16 25.08.2025.

Srbin joj ostavio (nepismeni) komentar "to ti je srBski, samo napred i srećno" ahahahaha Vidiš ti kako Srblje prati i prisvaja i Kineze 🤣🤣🤣

Avatar argus1000
argus1000
11:05 25.08.2025.

Na krivom mjestu si učila hrvatski,,,

VI
virinvanizaćoška
10:57 25.08.2025.

Zorica joj sve objasnila🤩

